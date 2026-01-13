Общество 13.01.2026 в 10:14

Две жительницы Бурятии отпразднуют 106-й день рождения

Они из Улан-Удэ
Текст: Карина Перова
Фото: loon.site

В 2026 году 74 жителям Бурятии исполнится от 100 до 106 лет. В том числе 60 участников трудового фронта и 14 ветеранов Великой Отечественной войны, отметили в Минсоцзащиты республики.

Так, две труженицы тыла отметят 106-й день рождения – Вера Сафронова и Людмила Маринская. Обе проживают в Улан-Удэ. Вера Тимофеевна будет принимать поздравления 29 июля, а Людмила Алексеевна – 19 августа.

Вековой юбилей в этом году отметят 35 человек, из них девять – это ветераны ВОВ. Трое других отпразднуют 103-ий день рождения, двое – 101-ый. 105-летие встретят два жителя республики, 104 года – трое, 103 – восемь, 102 года – 13, 101 год – 11 человек.

«Наибольшее количество долгожителей – 37 человек проживают в Улан-Удэ. Среди районов в лидерах – Заиграевский и Кабанский, где в этом году поздравления будут принимать 10 именинников – в каждом по пять. Далее следуют Закаменский и Иволгинский районы», - рассказали в министерстве.

