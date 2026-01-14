В Улан-Удэ замер рынок автомобилей

Таким образом, повышение утилизационного сбора увеличило цену новых мощных машин. Причем по цепочке выросли цены и на те автомобили, которые не подпадали под новый налог. В результате покупатели стали реже приобретать автомобили на вторичном рынке Улан-Удэ. Об этом рассказали продавцы авторынка на ул. Приречной.





Наступивший год принес немало сюрпризов автомобилистам Бурятии. Изменения на авторынке произошли кардинальные. Так, в январе 2026 года рынок подержанных автомобилей в Бурятии столкнулся с существенным спадом продаж, что напрямую связано с введением новых, более высоких ставок утилизационного сбора. Аналитики полагают, что это главная причина падения продаж - новые налоги и экономический кризис.Напомним, что в декабре 2025 года федеральные власти для пополнения бюджета увеличили размеры утилизационного сбора (фактически налога, поступающего в бюджет) для новых и подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы. Новые ставки касаются автомобилей мощностью свыше 160 л. с., на которые приходится существенная часть спроса. Для Бурятии, где дороги оставляют желать лучшего, особенно в районах, покупка внедорожника - естественная необходимость. Однако все внедорожники, как и грузовики, попали под новый налог. Хотя и так цены на авторынке были космические. Пострадает малый бизнес, который ранее приобретал грузовики, микрогрузовики, минивэны для грузоперевозок. Особенно высокими налогами обложили внедорожники. Как результат цены на машины стали дороже квартир.Например, довольно подержанный Lexus LX570 2018 года выпуска в Улан-Удэ реализуется от 10 млн рублей, а более-менее свежий собрат 2021 года - за 13,5 млн. Причем речь идет о машинах, ввезенных до введения нового налога. С утильсбором внедорожники в Бурятии пока не продаются. Их просто не завозят, ведь Lexus LX570 2021 года с утильсбором обойдется уже в 18,5 млн рублей. Переплачивать на пустом месте почти 5 млн рублей нового сбора дураков нет.- У тех, у кого есть средства и на большие по суммам покупки, прежде всего это бизнесмены, несколько другая психология. Они не хотят быть лохами, переплачивая и выбрасывая на ветер несколько дополнительных миллионов, - убежден улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Если есть возможность обойти - они обойдут, если нет - откажутся от лишних трат и купят другое.Как отметил экономист, «речь идет не о тех, кто родился с золотой ложкой в зубах или нашел золотую жилу на тендерах, нет, речь идет об абсолютном большинстве автовладельцев, а они столь астрономический утильсбор платить не будут».- Спрос очень вялый, покупателей мало, - жалуются они. К тому же не сезон.В целом многие потенциальные покупатели ожидали в 2026 году дальнейшего повышения цен и сокращения предложений, что в итоге привело к снижению покупательской активности. Отчасти это связано с опасениями, что более дорогие при покупке автомобили станут дороже и в техобслуживании.В то же время дилеры отмечают, что население в целом будет переходить на автомобили мощностью двигателя менее 1,2 литра. Речь идет о компактных и, кстати, вместительных городских автомобилях, которые стоят недорого на аукционах Японии.- Мы уже осуществляем заказы по покупке и перегону таких машин стоимостью до 1 млн рублей. Это очень свежие компактные городские японские автомобили, в том числе гибриды, которые пользуются растущей популярностью в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Они переигрывают все другие машины по нескольким критериям: высочайшему качеству сборки, невысокой цене, низкому транспортному налогу, удивительно небольшим тратам на бензин и удобной возможности найти место и припарковаться во дворе. Остальное людей не интересует. Все эти понты по мощным внедорожникам остались в прошлом. Люди жестко экономят и считают деньги, и по сочетанию цена-качество и постпродажной цене японским малолитражкам нет равных, - рассказал один из улан-удэнских продавцов.По его словам, китайцы не могут предложить альтернативу, ведь они поставляют в Россию в основном большие автомобили, потребляющие много топлива. Как отмечает продавец, сегодня, когда есть возможность покупки автомобиля по крайне низкому курсу японской йены и доллара к рублю, можно получить существенную выгоду от приобретения импортного японского автомобиля. Ослабление рубля к мировым валютам состоится, вопрос лишь во времени. Соответственно, в 2026 году может вырасти цена автомобиля в Японии и пошлина, исчисляемая в евро.По словам дилера, в России в 2026 году продолжит быстро расти стоимость бензина, поскольку возможности государства поддерживать нефтянку выплатами из бюджета ограничены. В условиях падения нефтяных цен и проблем с авариями на НПЗ отрасль будет получать доходы за счет роста стоимости топлива внутри страны. Поэтому переход на дешевые малолитражные автомобили для личного пользования с уплатой льготного утильсбора в 5200 рублей будет выгодной сделкой для покупателей.Неслучайно только через Забайкальский таможенный пост Читинской таможни в 2025 году ввезли почти 6 тыс. подержанных автомобилей по пассажирским декларациям сбора с ростом, по сравнению с 2024 годом, на 666%.Львиная доля поставок шла по льготному тарифу утильсбора для частных лиц - от 3400 до 5200 рублей за автомобиль.Тем не менее основной драйвер приобретения автомобилей в Бурятии - автокредитование. Сильно ударили по потребительским настроениям массовые отказы банков в автокредитовании. Поскольку закредитованность населения республики растет, тем, кто имеет ипотечный и потребительские кредиты, практически нереально при средней зарплате получить одобрение банка на покупку в кредит подержанной машины. Этот фактор выходит сейчас на первый план на автомобильном рынке Бурятии.В 2026 году будущее рынка подержанных автомобилей в Бурятии будет сильно зависеть от политики регулирования, а также от общей экономической ситуации в стране. При этом, как сообщили недавно информационные агентства со ссылкой на руководителя Росстандарта Антона Шалаева, «в России не намерены вводить запрет на использование автомобилей с правым расположением руля, а также разрабатывать для них специальные ограничительные меры».