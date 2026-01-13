В Бурятии школьную столовую в Онохое прикрыли из-за воды

В Заиграевском районе Бурятии временно приостановили работу пищеблока в Ново-Онохойской школе. Причина тому – несоответствие качества питьевой воды. Данный факт выявили в ходе лабораторных исследований.

В учебном заведении подчеркнули, что у них нет эффективных фильтров для полноценной очистки воды. Сейчас совместно с районным управлением образования устраняют недостатки: закупают необходимое оборудование, решают вопрос об его установке и готовят документы в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора для разрешения работы пищеблока в школе.

«Мы гарантируем, что все принятые мероприятия будут завершены в кратчайшие сроки. Ориентировочно сроки открытия пищеблока 19 января», - прокомментировали в школе.

Напомним, в октябре 2025 года в этой школе произошла вспышка норовируса.