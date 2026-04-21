Предприятие из Питера судится с несостоявшимся водителем трамвая из Улан-Удэ

Предприятие из Санкт-Петербурга судится с несостоявшимся водителем трамвая из Бурятии. СПб ГУП «Горэлектротранс» обратилось с иском в Советский районный суд Улан-Удэ о взыскании с женщины расходов на ее обучение – свыше 170 тысяч рублей.

Между Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием городского электрического транспорта и жительницей нашей республики был заключен ученический договор на обучение профессии «водитель трамвая». Однако женщина провалила сдачу теоретического экзамена, поэтому ее отчислили из группы.

«В случае если ученик прекращает учебу без уважительных причин, по окончании обучения не приступает к работе без уважительных причин, он обязан возвратить работодателю полученную за время ученичества стипендию, а также возместить другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством», - говорится в материалах дела.

Требования истца о взыскании понесенных затрат на обучение суд счел обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Пока решение не вступило в законную силу.