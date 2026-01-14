В Бурятии завели «уголовку» на водителя, угробившего 16-летнего подростка

В Бурятии следователи СК завели уголовное дело в отношении водителя, из-за которого минувшей ночью в ДТП скончался 16-летний подросток. Напомним, авария случилась в Иволгинском районе, 21-летний автомобилист был пьян и не имел прав. Сейчас решается вопрос об его задержании и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает СУ СКР по РБ, молодой человек купил машину за несколько дней до трагедии. 13 января в селе Ганзурино он употребил спиртное, а вечером вместе с несовершеннолетним приятелем поехал в соседнее село на заправку.

На обратном пути на проселочной дороге фигурант не справился с управлением, из-за чего иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Находившийся в салоне подросток от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Юноша не был пристегнут ремнями безопасности.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - отметили в следственном ведомстве.