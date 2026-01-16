Общество 16.01.2026 в 17:04

На севере Бурятии восстановили движение на участке трассы

Дорожники устранили последствия наледи
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии восстановили движение на участке трассы
Фото: ГБУ «Дороги Бурятии»

В Бурятии полностью восстановили движение транспорта на 329-м километре трассы «Северобайкальск – Таксимо». Дорожники ликвидировали последствия выхода наледных вод. Рекомендации для водителей сняты.

На месте работала бригада из шести человек. Были задействованы автогрейдер, три самосвала, экскаватор, фронтальный погрузчик, тягач с тралом для перевозки техники.

«Поскольку сезонное поступление наледных вод в районе данного участка продолжается, ситуация находится на ежедневном контроле для оперативного реагирования на любые изменения», - прокомментировали в ГБУ «Дороги Бурятии».

наледь трасса

