На севере Бурятии восстановили движение на участке трассы

В Бурятии полностью восстановили движение транспорта на 329-м километре трассы «Северобайкальск – Таксимо». Дорожники ликвидировали последствия выхода наледных вод. Рекомендации для водителей сняты.

На месте работала бригада из шести человек. Были задействованы автогрейдер, три самосвала, экскаватор, фронтальный погрузчик, тягач с тралом для перевозки техники.

«Поскольку сезонное поступление наледных вод в районе данного участка продолжается, ситуация находится на ежедневном контроле для оперативного реагирования на любые изменения», - прокомментировали в ГБУ «Дороги Бурятии».