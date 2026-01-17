В Бурятии попросили льгот для малого бизнеса

На круглом столе в правительстве республики общественники обсудили ключевую проблему: огромную финансовую нагрузку на малый бизнес из-за покупки, модернизации и обслуживания онлайн-касс (ККТ). Бизнес, банки и власть высказались единогласны — нужна реальная господдержка.Виктор Анганов, зампред Комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Бурятии сообщил, что ОП Бурятии обратилась в Федеральную налоговую службу (ФНС) с предложением ввести налоговый вычет на затраты по контрольно-кассовой техники для малого бизнеса. Это вернёт деньги предпринимателям прямо через налоги.Общественники полагают, что инициатива, в случае принятия, приведет к снижению фискальной нагрузки для устойчивости бизнеса. Станет стимулом к легализации наличных через онлайн-ККТ и рост налоговых поступлений.Фото: freepik