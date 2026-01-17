Общество 17.01.2026 в 12:36

В Бурятии попросили льгот для малого бизнеса

Общественная палата Бурятии обратилась в ФНС с просьбой ввести налоговый вычет
на пользование контрольно-кассовой техникой  
Текст: Иван Иванов
В Бурятии попросили льгот для малого бизнеса
На круглом столе в правительстве республики общественники обсудили ключевую проблему: огромную финансовую  нагрузку на малый бизнес из-за покупки, модернизации и обслуживания онлайн-касс (ККТ). Бизнес, банки и власть высказались единогласны — нужна реальная господдержка.

Виктор Анганов, зампред Комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Бурятии сообщил, что ОП Бурятии обратилась в Федеральную налоговую службу (ФНС) с предложением ввести налоговый вычет на затраты по контрольно-кассовой техники для малого бизнеса. Это вернёт деньги предпринимателям прямо через налоги.

Общественники полагают, что инициатива, в случае принятия, приведет к снижению фискальной нагрузки для устойчивости бизнеса. Станет стимулом к легализации наличных  через онлайн-ККТ и рост налоговых поступлений.
Фото: freepik

ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

