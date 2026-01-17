Богатейшая Иркутская область оказалась в долговой яме

У наших соседей сложилось просто чудовищная по масштабам долговая проблема. Общий государственный долг Иркутской области на 1 января 2026 года подскочил до 82,1 миллиарда рублей — вдвое превышая показатели прошлого года, свидетельствуют опубликованные данные Минфина региона. Сегодня значительная часть новых заимствований в области идёт на обслуживание старых долгов.Как сообщает портал «ИрСити.ру», из этой суммы 27,8 миллиарда рублей приходится на бюджетные кредиты, которые были реструктурированы до 2039–2040 годов. Остальные 54,3 миллиарда — это коммерческие кредиты, из которых 24 миллиарда предстоит погасить уже в марте-апреле. Проценты по ним просто чудовищные для бюджета (в 2024 году регион занимал у банков под 20% годовых!)И никто коммерческие долги списывать, естественно, не собирается. Судя по всему, региону придется брать новые кредиты, чтобы обслуживать старую задолженность.Как сообщает портал «Ирситиру», в конце прошлого года в Минфине объясняли необходимость в банковских кредитах поиском средств для погашения старых долгов и финансирования первостепенных задач, таких как выплаты зарплат.Бюджет Иркутской области на 2026 год был утвержден в конце ноября: доходы запланированы на уровне 278 миллиардов рублей, расходы — 303 миллиарда. Впервые за годы он основан на консервативных прогнозах экономического развития, учитывающих экономический кризис и снижение доходов от добывающей промышленности в связи с санкциями и невозможностью реализовать сырье на мировых рынках в прежних объемах.В ходе обсуждения проекта бюджета прокуратура региона отметили недостаток средств на зарплаты педагогам и медработникам. Ассоциация муниципальных образований выступила против принятия документа, призывая его доработать, поскольку в бюджете не учтены потребности территорий — строительство, благоустройство и дороги. В правительстве подчеркнули, что в 2026 году приоритетом станут реализуемые при федеральной поддержке проекты. Позже регион нашел средства на ряд объектов и сформировал резерв в 1 миллиард рублей для выплаты зарплат бюджетникам.Фото: Номер один