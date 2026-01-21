Вопрос: «Как работает период охлаждения по кредитам?»

Юлия Петровна И., г. Улан-Удэ

Главное условие периода охлаждения - выдача кредита от 50 до 200 тысяч рублей возможна только спустя четыре часа после подписания кредитного договора, а свыше 200 тысяч рублей - через 48 часов. Важно, что пауза помогает защититься от злоумышленников.

Отсрочка распространяется на потребительские кредиты, микрозаймы и кредитные карты. К займам до 50 тысяч рублей, покупкам в кредит при личном визите в магазин, ипотеке и образовательным кредитам, а также к автокредитам период охлаждения не применяется.

Без ожидания можно получить кредит на рефинансирование уже существующего долга, если сумма не увеличивается. Также средства могут выдать сразу, если есть созаемщики или поручители, либо заранее было назначено уполномоченное лицо для подтверждения сделки.

Пауза не влияет на скорость рассмотрения заявки на кредит - банки по-прежнему принимают решение быстро. Но клиент получит деньги только после завершения периода охлаждения. Пока действует отсрочка, можно отказаться от кредита без финансовых последствий. Это фиксируется в кредитной истории, но не ухудшает персональный кредитный рейтинг.