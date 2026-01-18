Общество 18.01.2026 в 15:05

Якутские депутаты откликнулись на проблему Марии Цыденовой

Они предложили вернуться к вопросу идентификации граждан через Госуслуги
Текст: Иван Иванов
Инцидент с длительным удержанием уроженки Бурятии в отделе полиции Подольска получил большой резонанс. Как сообщает портал Sakhaday.ru, к разбирательству подключились депутаты из Якутии, потребовавшие проверки действий сотрудников полиции и привлечения виновных к ответственности.

Как ранее мы уже сообщали, в ночь с 7 на 8 января 2026 года сотрудники полиции города Подольска Московской области задержали женщину при входе в подъезд, сославшись на то, что у неё при себе не было паспорта.

Откликнулась на проблему депутат Госдумы от Якутии Сардана Авксентьева.

«Случай возмутительный и требует объективного разбирательства. Направляю запрос в МВД с просьбой провести проверку действий полиции и дать им оценку. Виновные должны понести ответственность. Но хочу обратить внимание вот на какой момент. Мы действительно не всегда носим с собой паспорт. Это не преступление и точно не повод ночевать в камере только потому, что кому-то ваше лицо показалось "похожим на лицо преступника"», - заявила она.

По её словам, «телефон с нами всегда. Мы, депутаты, в октябре прошлого года предлагали разрешить подтверждать личность через Госуслуги - там же есть все паспорта, аккаунт проверен. Логично же? Полиции меньше работы, гражданам - меньше потраченных нервов. Тогда в Госдуме законопроект не прошёл. Считаю, сейчас самое время к нему вернуться», - заявила депутат.

