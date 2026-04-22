22.04.2026 в 13:15
Ученые запатентовали «бурятский доширак»
Команда БГСХА придумала «Суп из борсо»
Текст: Карина Перова
Ученые Бурятской ГСХА запатентовали свое изобретение, а именно – способ получения пищевого продукта «Суп из борсо».
Борсо производится из говядины высшего качества и проходит путь от обвалки мяса, жиловки, бланшировки и сушки до конечного продукта.
«Суп удобно брать с собой в походы, на охоту, рыбалку, в зону специальной военной операции – он не требует особых условий хранения, а для приготовления достаточно горячей воды», - рассказали в академии.
