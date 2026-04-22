Общество 22.04.2026 в 13:51

В Бурятии задержали организаторов смертельного тура к пику Мунку-Сардык

Они проходят подозреваемыми по делу о гибели трех туристов
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии в рамках расследования уголовного дела (ч. 3 ст. 238 УК РФ) по факту гибели трех туристов при спуске с пика Мунку-Сардык задержали подозреваемых – директора туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместителя и гида-инструктора. Они являются организаторами указанного тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия, сообщили в СУ СКР по РБ.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании в отношении них меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», - прокомментировали в следственном ведомстве.

Напомним, сегодня спасатели спустили тела красноярцев, одного мужчины и двух женщин. Трупы нашли вверху по склону. У женщин обнаружили обширные ссадины на лице, которые могли появиться в результате камнепада или падения с высоты. Точную причину смерти определят в ходе судебно-медицинских экспертиз.

туристы Мунку-Сардык гибель СК

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
