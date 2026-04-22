В Бурятии задержали организаторов смертельного тура к пику Мунку-Сардык

В Бурятии в рамках расследования уголовного дела (ч. 3 ст. 238 УК РФ) по факту гибели трех туристов при спуске с пика Мунку-Сардык задержали подозреваемых – директора туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместителя и гида-инструктора. Они являются организаторами указанного тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия, сообщили в СУ СКР по РБ.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании в отношении них меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», - прокомментировали в следственном ведомстве.

Напомним, сегодня спасатели спустили тела красноярцев, одного мужчины и двух женщин. Трупы нашли вверху по склону. У женщин обнаружили обширные ссадины на лице, которые могли появиться в результате камнепада или падения с высоты. Точную причину смерти определят в ходе судебно-медицинских экспертиз.