Девушка из Улан-Удэ пошла на кражу продуктов ради подруги

20 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от службы безопасности торговой сети города. В их магазинах украли товары на сумму более 18 тысяч рублей.

На камерах видеонаблюдения было видно, как девушка на кассе самообслуживания делала вид, что сканирует товары, но на самом деле не оплачивала их. Для «отвода глаз» она купила что-то недорогое, а остальное просто унесла с собой. Через полтора часа похожий случай произошёл в другом магазине этой же сети. Там, по той же схеме, девушка украла продукты на 8 тысяч рублей.

Полицейские быстро нашли и задержали 25-летнюю жительницу Улан-Удэ, как оказалось, ранее уже судимую за кражу.

- Девушка призналась, что хотела сделать подарок подруге на день рождения и устроить застолье. Украденное у неё забрали и возбудили уголовное дело. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, - рассказали в полиции республики.

