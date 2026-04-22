В Бурятии пешеход сломала обе ноги в ДТП

Женщину сбили на нерегулируемой «зебре»
Текст: Карина Перова
В Бурятии пешеход сломала обе ноги в ДТП
В Бурятии судебные приставы взыскали в пользу жительницы Улан-Удэ 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП.

Женщину на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 35-летняя автоледи. Пострадавшая получила переломы обеих ног.

В суде вынесли решение о взыскании компенсации морального вреда с виновницы аварии. Было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, принадлежащих должнице. А также ограничил водителя в праве выезда за пределы России.

«В итоге необходимая сумма поступила на депозитный счёт районного отдела и в кратчайшие сроки была переведена пострадавшей женщине. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», - заключили в УФССП по Бурятии.

Все новости

В Бурятии прошла выставка «Стройиндустрия-2026»
22.04.2026 в 14:40
Улан-Удэ – хранитель солнца
22.04.2026 в 14:34
Электронику и Сыроежкину исполнилось 60 лет
22.04.2026 в 14:18
В Бурятии задержали организаторов смертельного тура к пику Мунку-Сардык
22.04.2026 в 13:51
В Бурятии пешеход сломала обе ноги в ДТП
22.04.2026 в 13:39
Девушка из Улан-Удэ пошла на кражу продуктов ради подруги
22.04.2026 в 13:32
Ученые запатентовали «бурятский доширак»
22.04.2026 в 13:15
Битва на кладбище
22.04.2026 в 13:00
Брошенные авто в Улан-Удэ признают собственностью города
22.04.2026 в 12:34
В Бурятии задержали пьяного агрессора, угрожавшего матери убийством
22.04.2026 в 12:13
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Улан-Удэ – хранитель солнца
Завершился первый этап работы по созданию бренда города
22.04.2026 в 14:34
Электронику и Сыроежкину исполнилось 60 лет
Знаменитый советский фильм может получить продолжение
22.04.2026 в 14:18
В Бурятии задержали организаторов смертельного тура к пику Мунку-Сардык
Они проходят подозреваемыми по делу о гибели трех туристов
22.04.2026 в 13:51
Девушка из Улан-Удэ пошла на кражу продуктов ради подруги
Она хотела собрать ей «богатый» стол
22.04.2026 в 13:32
