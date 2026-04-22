В Бурятии пешеход сломала обе ноги в ДТП

В Бурятии судебные приставы взыскали в пользу жительницы Улан-Удэ 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП.

Женщину на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 35-летняя автоледи. Пострадавшая получила переломы обеих ног.

В суде вынесли решение о взыскании компенсации морального вреда с виновницы аварии. Было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, принадлежащих должнице. А также ограничил водителя в праве выезда за пределы России.

«В итоге необходимая сумма поступила на депозитный счёт районного отдела и в кратчайшие сроки была переведена пострадавшей женщине. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», - заключили в УФССП по Бурятии.