Битва на кладбище

На днях женщины, торгующие ритуальными цветами и, видимо, считающие свои торговые точки у кладбища последним оплотом свободного предпринимательства, грудью встали на защиту территории. Их можно понять - наверное, мало осталось незарегулированных и не обложенных государственной данью мест для бизнеса. Но все-таки память и чистоту как-то надо совместить...

О необычном конфликте рассказали недавно в городской похоронной службе (официально она называется МАУ «Специализированная служба»). Ее работники готовились к родительскому дню, или Радонице. И по этому случаю решили установить биотуалет на Центральном кладбище. Точнее, на парковке у автобусной остановки.

Скорее всего, они не ожидали, что столкнутся с ожесточенным сопротивлением. Женщины, защищая свои цветочные ряды, оказали ярое сопротивление. Возможно, они отличались не только буйным характером, но и изрядной физической силой, ведь, как сообщили похоронщики, предприимчивые дамы не давали выгрузить биотуалеты, толкая их обратно в машину. При этом выкрикивая что-то про «рейдерский захват» их торговой точки.

Впрочем, внимание они к себе привлекли очень зря. Поскольку выяснилось, что торговля цветами шла без разрешительных документов. Впрочем, таким закаленным в боях с коммунальщиками женщинам, вероятно, документы и не нужны – они сами решают, что им можно, а чего нельзя.

Тем не менее с отправлением нужды у посетителей кладбища могут возникнуть проблемы. Ведь, как сообщили в службе: «Из-за их неправомерных действий установка биотуалетов задержалась. Администрация городских кладбищ приносит извинения жителям за временные неудобства, возникшие исключительно по вине третьих лиц».