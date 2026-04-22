Общество 22.04.2026 в 13:00

Битва на кладбище

Казалось бы, кладбище – это место умиротворения и спокойствия, но, оказывается, не всегда
Текст: Номер один
На днях женщины, торгующие ритуальными цветами и, видимо, считающие свои торговые точки у кладбища последним оплотом свободного предпринимательства, грудью встали на защиту территории. Их можно понять - наверное, мало осталось незарегулированных и не обложенных государственной данью мест для бизнеса. Но все-таки память и чистоту как-то надо совместить...

О необычном конфликте рассказали недавно в городской похоронной службе (официально она называется МАУ «Специализированная служба»). Ее работники готовились к родительскому дню, или Радонице. И по этому случаю решили установить биотуалет на Центральном кладбище. Точнее, на парковке у автобусной остановки.

Скорее всего, они не ожидали, что столкнутся с ожесточенным сопротивлением. Женщины, защищая свои цветочные ряды, оказали ярое сопротивление. Возможно, они отличались не только буйным характером, но и изрядной физической силой, ведь, как сообщили похоронщики, предприимчивые дамы не давали выгрузить биотуалеты, толкая их обратно в машину. При этом выкрикивая что-то про «рейдерский захват» их торговой точки.

Впрочем, внимание они к себе привлекли очень зря. Поскольку выяснилось, что торговля цветами шла без разрешительных документов. Впрочем, таким закаленным в боях с коммунальщиками женщинам, вероятно, документы и не нужны – они сами решают, что им можно, а чего нельзя.

Тем не менее с отправлением нужды у посетителей кладбища могут возникнуть проблемы. Ведь, как сообщили в службе: «Из-за их неправомерных действий установка биотуалетов задержалась. Администрация городских кладбищ приносит извинения жителям за временные неудобства, возникшие исключительно по вине третьих лиц».

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
