Общество 22.04.2026 в 14:18
Электронику и Сыроежкину исполнилось 60 лет
Знаменитый советский фильм может получить продолжение
Текст: КП-Новосибирск
22 апреля отмечают юбилей братья Торсуевы. Те самые, которые сыграли в советском фильме про мальчика-робота.
Трехсерийный фильм Константина Бромберга сделал молодых актеров настоящими знаменитостями. Многие мальчишки были бы счастливы познакомиться с ребятами из «Приключений Электроника». Ну, а девчонки, посмотрев кино, просто влюблялись.
Теперь исполнители главных ролей уже совсем взрослые. Отмечают 60-летие. Да и с премьеры прошло 46 лет.
Чего только не писала пресса о съемках знаменитого фильма. Казалось бы, в многочисленных интервью Владимир и Юрий Торсуев ответили на всевозможные вопросы. Да и сейчас всплывают все новые детали. Но все ли – правда? Журналисты КП-Новосибирск предложили Владимиру подтвердить или опровергнуть несколько фактов.
– Правда ли, что на главные роли пробовалось около трехсот пар близнецов?
– Правда. Фильм снимала Одесская киностудия, которая тогда была прямо на подъеме во всех смыслах. И когда начали искать близнецов, сначала искали именно в Одессе. Потом – в Киеве, потом искали в Ленинграде, поскольку там, говорят, была некая картотека близнецов. Потом стали искать в Москве. В нашу школу пришло письмо на имя директора: «Приглашаем на собеседование Володю и Юру Торсуевых». И, как говорили коллеги по фильму, мы были чуть ли не 386 парой, которую посмотрели по всей стране. Искали долго, потому что было много требований (в советском кино приветствовались съемки без дублеров. – Прим. автора). Режиссер спрашивает: на велосипеде умеете кататься? А в хоккей играть? А на гитаре? Петь можете? А благодаря нашим родителям мы на все эти вопросы могли ответить положительно. Представляете, нас в шесть лет отдали в музыкальную школу. В семь лет поставили на коньки. Ещё в четыре года посадили на велосипед. А в девять лет сами сели в первый раз за руль мотоцикла.
– Верно, что вас с братом красили, чтобы поменять цвет волос?
– Почти так. Нас не красили. Таких средств, как сейчас, не было. Поэтому волосы просто выжигали. Это фактически серная кислота, нам наносили ее на голову. Больно. Не так, чтобы прямо до обморока, но неприятно. Обычно гримеры предупреждали: завтра будем краситься, поэтому голову не мой, чтобы не так чувствовалось. А это же Одесса, море. И мы после съемок до вечера шли на пляж. Наплаваешься там и после соленой воды всё равно отмывались.
– Действительно, существует идея снять продолжение фильма – «Возвращение Электроника»?
– Да. Несколько лет назад появился талантливый режиссер и сценарист Юрий Пасечник, который придумал, куда на все эти годы делся Электроник. Ему, кроме этого, надо было объяснить, почему робот теперь в таком виде (Владимир подразумевает свой возраст. – Прим. автора). Но объяснения есть. И мы уже несколько лет снимаем эту картину. Но пока, с нашей точки зрения и, главное, с точки зрения режиссера, она еще не очень готова для того, чтобы показывать зрителям.
