Общепит Бурятии растет вопреки санкциям

Ложка, если говорить народным юмористическим языком, это «весло», основной «инструмент» едока. О судьбе общественного питания в нашей стране, обложенной санкциями и теряющей нефтяные доходы, много противоречивой информации ходит. Одни источники говорят о росте отрасли, другие - о ее сокращении. Однако если говорить по Бурятии, то здесь местные кафе и рестораны пока не намерены массово сушить весла.Кое-кто из жителей республики, разумеется, переходит на домашние обеды, принесенные на работу в пластиковом контейнере. Это вопрос экономии. Но, тем не менее, клиентов в различных кафе пока предостаточно. И хотя жизнь под давлением санкций становится все суровее, власти Бурятии утверждают, что количество заведений общественного питания в республике продолжает расти.Выходит, платежеспособных клиентов для общепита все еще достаточно. Однако возникает вопрос: не свидетельствует ли это скорее о росте социального расслоения? Возможно, в республике формируется прослойка относительно обеспеченных граждан, которые посещают кафе, компенсируя своим потреблением спад среди других групп, то есть едят за себя и за того парня. Тогда как другие вынуждены отказываться от «выходов в свет». Бум в оборонке, гонка зарплат в некоторых секторах экономики республики и т. д. С другой стороны, инфляция и скачки цен на базовые продукты.Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия отмечает, что осенью 2023 года на территории республики насчитывалось 1138 предприятий общественного питания. Осенью 2024 года - уже 1196. А осенью прошлого года их стало 1224.Среди сегментов отрасли, которые в период 2023 - 2025 годов в Бурятии численно выросли, отметим рестораны. Было 48, стало 50. Количество, допустим, кафе и кофеен подскочило с 483 до 524. Правда число баров (включая суши-бары) упало с былых 102 до 98.Оказалось, что, по оценочным данным, в республике среди всех предприятий общепита нет ни одного, которое подходило бы под критерии заведения типа «чайхана». Возможно, для кого-то это станет сюрпризом. Ведь в Улан-Удэ есть даже заведение, которое так называется. По оценке минпрома республики, выходит, что это вовсе не истинная чайхана.- Чайхана - это тип ресторана или кафе в Средней и Восточной Азии с определенными правилами поведения, где принято пить чай и перекусывать сладостями, выпечкой и блюдами национальной и азиатской кухни, - пояснил для наших читателей детали Виталий Хамарханов, заместитель министра промышленности.Одновременно он отметил, что в нашей республике функционируют объекты общественного питания, предлагающие блюда Средней и Восточной Азии, типа «ресторана», «кафе» и других, но в более распространенной форме.Чайхана не единственное явление общепита, которого пока еще нет в Бурятии.Так, не существует ни одного фуд-молла. Это такое гастрономическое пространство, объединяющее множество точек общественного питания под одной крышей. Обычно фуд-молл занимает отдельное здание или несколько этажей с общими зонами со столиками для посетителей.Там могут также продавать фрукты, сыры, фермерские продукты. Заведений формата гастромаркета в республике тоже нет.- Гастромаркет (фуд-холл) - это общественное пространство, сочетающее услуги рынка и питания значительного уровня, что предполагает высокий средний чек, - сказал Виталий Хамарханов, констатировав, что указанные форматы позволяют проводить мероприятия с установкой сцены для проведения концертов, мастер-классов, конкурсов, дегустаций.Бурятский общепит имеет и такой сегмент, как «национальная кухня». Из 1224 заведений на него приходится более 400.То есть в общественном питании региона господствующее положение все же принадлежит предприятиям, у которых космополитичная, мультинациональная кухня. - Чтобы удовлетворить потребности своих гостей, многие предприятия общественного питания предлагают национальные блюда, то есть наряду с блюдами русской кухни в меню присутствуют блюда бурятской, европейской кухни и других, - отметил заместитель министра.Данный сегмент состоит из пяти направлений. Больше всего предприятий, специализирующихся на бурятской кухне - 300. На почетном втором месте - 69 заведений с китайской кухней. Третье место у японской кухни - 22 объекта общепита.Что сказать, китайская кухня укрепилась в республике, видимо, навсегда. Хотя, полагаем, она все же в некоторой мере адаптирована под местные привычки, однако основа остается все равно китайской. Несколько лет назад в ходе предвыборной кампании один из кандидатов в депутаты Народного Хурала, баллотировавшийся по одному из округов в городе Улан-Удэ, заявлял, что «здесь завтра будут китайцы». Подозреваем, что они уже здесь.Замыкает список русская кухня с 14 объектами. И грузинская с шестью. «Грузинский» показатель, очевидно, можно считать реальным отражением интереса общества к ней (во всяком случае среди платежеспособной ее части, посещающей общепит).Странное положение с русской кухней, полагаем, можно объяснить тем, что она до того переплелась с европейской, что русские люди по поводу целого ряда блюд уже не видят большой разницы. И нет резона организовывать заведения чисто русской кухни.Можно сколько угодно спорить, является ли борщ русским блюдом или украинским и считать ли шашлык из курицы русской кухней или это блюдо кавказское. Между прочим, «Бурятхлебпром» до сих пор выпускает популярный хлеб под названием «Украинский». Его часто предлагают посетителям в общепите, разрезав на кусочки по 5 рублей. А как насчет соевого соуса в кафе? Кофе же - это стопроцентно не русское и не бурятское явление... Да какая разница, что чье откуда пришло?- Сфера общественного питания следует общероссийским тенденциям: открываются новые форматы заведений, развивается национальная кухня. Индустрия общественного питания Бурятии способствует формированию привлекательного туристического образа республики и улучшает качество жизни местного населения, - убежден заместитель министра Виталий Хамарханов.Сложно не согласиться с замминистра. Пусть под денежным солнцем потребительского спроса цветут всякие разные заведения. Ведь абсолютному большинству рядовых потребителей важна не только доступность, но и чтобы было не очень дорого, разнообразно, вкусно и безопасно.