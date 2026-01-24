Улан-Удэ погряз в двойных стандартах

Вандализм действительно можно назвать старейшим социальным недугом, который не поддается истреблению даже при тотальном надзоре за правопорядком. Обрыв телефонных трубок, исписанные маркером автобусные сиденья, разбитые фонари - его классическая, почти бытовая форма. Но порой эта «болезнь» мутирует, выходя на системный уровень, превращаясь не просто в порчу имущества, а в извращенную систему сосуществования, где одна сторона украшает фасады за бюджетные миллионы, другая же методично крушит их в темное время суток.Администрация города в преддверии новогодних праздников успела провести конкурс на лучшее тематическое оформление магазинов, киосков и прочих коммерческих объектов, расположенных в столице Бурятии.Для участия было предусмотрено пять номинаций, каждая из которых охватывала определенную сферу бизнеса.Организации бытового обслуживания, салоны красоты, образовательные учреждения и другие состязались между собой в номинации «Лучшее оформление предприятий в сфере услуг». Для представителей нестационарных торговых точек (таких как киоски, павильоны, ларьки, автолавки) организаторы предусмотрели номинацию «Зимнее окно». Заведения общественного питания соревновались за звание лучших в категории «Вкус зимы». А тем, кто располагается в торговых центрах, предстояло доказать свое превосходство в классификации «Лучшее оформление организации в ТЦ».- Более 70 заявок поступило на конкурс. Мы, как и другие стационарные магазины, боролись за призовое место в категории «Лучшее оформление предприятий торговли», - рассказывает одна из участниц конкурса.Общий призовой фонд составил миллион рублей. Участники, одержавшие безоговорочную победу в каждой номинации, получали по 100 тыс. рублей, за второе место - 60 тысяч, за третье - 40 тысяч.Первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев лично поздравил призеров, подчеркнув, что их отмеченные достижения «это пример того, как бизнес становится частью городской семьи, создает общее праздничное настроение».- Когда комиссия объезжала объекты, мы видели не просто оформленные фасады. Мы ощутили вашу фантазию, ваш характер и любовь к своему делу, - сказал он во время подведения итогов конкурса.Казалось бы, эта история - идеальный пример того, как совместные усилия власти и бизнеса создают городские интерьеры. Но, к сожалению, у праздника оказалась и обратная сторона. Радость от признания и всеобщего восхищения для одной из участниц конкурса была омрачена: вскоре ее труды, отмеченные комиссией, превратились в груду обломков.- Вандалы уничтожили все до последней детали. Каждую декорацию, которую мы выставили вокруг нашего магазина. Что-то они переломали, что-то утащили. У нас исчезла замечательная фотозона - та самая, где с удовольствием на память фотографировались дети и взрослые. Хулиганы сорвали и растоптали гирлянду, украли елочные украшения… Праздник, на создание которого ушли недели, был растерзан всего за одну ночь, - с неподдельной грустью констатирует она.Этот случай - вовсе не печальная уникальность, а лишь одно из звеньев в бесконечной цепи городского вандализма. Местные хулиганы регулярно просыпаются с наступлением темноты. После их налетов остаются разбитые витрины, изуродованные граффити на фасадах зданий, сломанные скамейки, оскверненные детские площадки и памятники.- Я считаю, что за каждым таким поступком в конечном итоге стоит не просто испорченное имущество, а сломанное настроение целого города, - с горечью заключает пострадавшая участница конкурса.Правоохранительная и судебная практика регулярно сталкивается с актами вандализма, от осквернения святынь до обыкновенного вредительства.Один из многочисленных примеров - история пьяной девушки, которая год назад «оседлала» памятник красногвардейцам и партизанам, посвященный павшим при освобождении Верхнеудинска. Фемида признала ее виновной, отправила на исправительные работы с удержанием «десятины» от заработной платы в доход государства.Годом ранее аналогичный акт пренебрежения памятью совершен в парке «Мемориал Победы». Пьяный мужчина дотла сжег похоронный венок и цветы, находившиеся возле мемориального комплекса, посвященного памяти погибших героев Великой Отечественной войны. Суд приговорил его к более чем полугоду лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Разрушительный импульс проявляется и в отношении объектов, формирующих повседневную городскую среду. Так, минувшим летом на центральной площади оказались изувечены топиарные фигуры животных. Вандалы не просто повредили, а буквально разорвали элементы зеленых скульптур, оставив их без лап, ушей и глаз.Верхняя Березовка и вовсе стала местом, где акт вандализма приобрел характер осознанного саботажа. Хулиганы не только сломали информационные указатели, помогающие туристам ориентироваться в лесу, но и полностью разворотили землю вокруг деревьев, выкорчевав столбы вместе с основанием на тропе здоровья.- За благоустройством тропы стоят месяцы работы, энтузиазм волонтеров, профессионализм сотрудников и усилия подрядчиков. Этот уникальный проект создавался, чтобы граждане могли комфортно и безопасно отдыхать на природе, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».Все эти случаи наглядно демонстрируют, как сиюминутное разрушение ложится двойным бременем на наш и без того небогатый город. Средства, которые могли быть направлены на создание новых общественных пространств, вынужденно уходят на восстановление того, что уничтожено за одно мгновение. Эта бесконечная цикличность трат заставляет задуматься о коренных причинах такого поведения - от отсутствия воспитания и социальных лифтов до недостатка контроля и чувства безнаказанности.Вандализм практически всегда вызывает у обывателей реакцию отторжения, но мнение социума редко бывает однозначным. Поэтому грань между преступлением и искусством частенько оказывается размытой. Парадоксальное исключение - граффити. Когда умелая художественная работа преображает унылую стену, общественная оценка может кардинально меняться.Среди наиболее ярких примеров - монументальные портреты, созданные в рамках всероссийского патриотического проекта «Граффити. Защитники». В Сосновом Бору одно из таких изображений появилось на стене школы № 5. Рисунок посвящен Герою Российской Федерации Денису Николаевичу Шишову, командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, удостоенному высшей государственной награды - медали «Золотая Звезда».Не менее значимым в контексте рассмотрения примеров стрит-арта можно считать и фестиваль граффити, прошедший семь лет назад. Инициатива преследовала сразу несколько важных целей: преображение городских улиц, развитие современного творчества и социальную работу с подростками, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД. Проекту, реализованному на средства президентского гранта в размере 5,3 млн рублей, удалось собрать ведущих уличных художников из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Читы, Владивостока, Улан-Батора и, разумеется, из Улан-Удэ. Причем среди участников были звезды российской и международной сцены.- В рамках фестиваля художники создали работы на площади более тысячи квадратных метров, оформив десять масштабных локаций, - отмечалось в прессе.Еще одним событием того фестиваля стало художественное преображение двух городских трамваев, выполненное творческим объединением Effect Graff. Художники превратили вагоны в движущиеся арт-объекты с глубокой символикой. Первый трамвай украсили контрастные образы: с одной стороны - меткий лучник, олицетворяющий мужество и целеустремленность, с другой - девушка со светящимся взором, символизирующая мудрость и красоту.Роспись второго вагона посвящена мифологическим и философским темам. На его бортах появился дракон, воплощающий восточную мудрость и силу, а также изящный фламинго - птица, которой в культуре часто приписывают способность исполнять желания.- Признаюсь, я тоже сперва не восприняла целостность образа. Но, послушав мысль художников, мнение кардинально поменялось. Вообще граффити и стрит-арт нельзя воспринимать через призму обыденности. Для жителей западных регионов такое уличное искусство - уже вполне обыкновенное явление. Стрит-арт там – это признак современности. Проблемы могут быть в нашем восприятии, я считаю. Говорить о новом сложно, но только первое время, - рассказала тогда в социальных сетях представитель МУП «Управление трамвая».По замыслу авторов, эти трамваи должны были курсировать по городским маршрутам, образуя два символических кольца. Данная идея воплощала концепцию бесконечности и вечного круга жизни, привнося философское осмысление в повседневную городскую среду и делая искусство доступным каждому горожанину.Таким образом, общество судит вандализм по многоаспектной шкале ценностей, где важнейшим критерием оказывается не буква закона, а смысл, контекст и эмоциональный отклик. Однако этот сложный суд мало помогает в решении повседневной проблемы. Пока общество ищет философские ответы, городу требуются практические решения: от эффективной работы полиции и систем видеонаблюдения до создания легальных пространств для творческой самореализации молодежи.