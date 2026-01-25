В Улан-Удэ благоустроят Арбат

Улица Ленина это не просто пешеходная зона, это живая летопись, вобравшая в себя дыхание трех столетий. Бурятский Арбат можно считать сердцем городской жизни – местом, где на равных говорят архитектурные стили и культурные традиции разных эпох. Однако сегодня эту выверенную гармонию ждет новый аккорд. Городские власти объявили о начале комплексной реконструкции – решении, продиктованном временем. Инфраструктура, созданная еще в нулевые, устарела как физически, так и морально, окончательно перестав отвечать современным запросам.История главной городской улицы началась вовсе не с плана застройщиков, а с духовного центра. В 1741 году было начато строительство первого каменного здания в Верхнеудинске (Улан-Удэ) – Свято-Одигитриевского собора. Дорога, проложенная от него к Нагорной площади, быстро обрела стратегическое значение. По ней проходил старинный сухопутный маршрут – Сибирский тракт – главная транспортная артерия, соединявшая европейскую часть страны с восточными окраинами.Естественным стало и ее первое официальное название – Трактовая. В 1891 году, после посещения города цесаревичем, будущим императором Николаем II, за ней закрепилось уже совершенно другое название – Большая Николаевская. На въезде же в город появились Царские ворота, более известные как Триумфальная арка. Это событие, можно сказать, дало старт новой эпохе, периоду расцвета купеческого Верхнеудинска.В начале XX века на улице начали появляться первые каменные особняки, задававшие совершенно иной архитектурный тон. Яркий пример – дом купца Н. Л. Капельмана, чей фасад украсили мощные атланты, сделав это здание одной из главных достопримечательностей того времени.Свое современное название улица получила лишь в 1924 году, после смерти В. И. Ленина. Она продолжила сохранять статус центральной артерии, но уже воспринималась как центр советской эпохи.В 1952 году на ней возвели монументальное здание Бурятского театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова. В 1983-м открыли Музей природы Бурятии, а в 1999-м там заработал любимый многими Музей истории г. Улан-Удэ.Стоит отметить, что в строительство некоторых исторических зданий «кирпич» вложили пленные австрийцы, чей труд использовался, например, при возведении двухэтажного здания общественного собрания во время Первой мировой войны.Ключевой момент в новейшей истории улицы наступил в 2004 году. Именно тогда участок, проходивший от Советской до Кирова, стал пешеходным, превратившись в оживленный бульвар для прогулок. По аналогии с московским собратом, его сразу же окрестили Арбатом.Сегодняшний Арбат – это музей под открытым небом. Там установлены скульптуры, отражающие разные грани идентичности Улан-Удэ. «Жезл бога Меркурия и рог изобилия» – прямая отсылка к городскому гербу и символ торгового благополучия. Композиция «Две птицы» олицетворяет любовь к природе, а изящный фонтан с двумя рыбками, образующими круг, навеян буддийской философией вечного цикла времени. Там же можно встретить и памятник А. П. Чехову, который очень тепло отзывался о нашем городе после своего путешествия на Сахалин.Помимо осмотра достопримечательностей, на главной пешеходной улице можно посетить художественные салоны или провести время в уютных кафе. И если от этого места разворачивается пространство для будничного досуга, то от другой точки уже начинаются все дороги Бурятии. Вблизи Арбата, на углу с улицей Сухэ-Батора, расположен знак «Нулевой километр».Таким образом, всего одна центральная улица смогла объединить в себе православный собой, буддийские символы, купеческие особняки, советский ампир, частичку имперской истории и, разумеется, современное городское пространство. Бурятский Арбат – это место, где прошлое не в архивах хранится, а разворачивается перед глазами прохожих, предлагая путешествие сквозь века всего за одну прогулку.Улица Ленина сейчас активно готовится к следующему этапу, новому витку своей насыщенной жизни. Городские власти объявили о начале комплексной реконструкции, которая напрямую затронет одну из самых знаковых пешеходных зон. Причем это решение продиктовано временем: инфраструктура улицы, сформированная в начале 2000-х, требует серьезного обновления для соответствия современным стандартам эстетики и комфорта.Администрация Улан-Удэ провела масштабную подготовительную работу с привлечением архитекторов, инженеров, дизайнеров и художников. Разработано и рассмотрено несколько концепций развития территории. Ключевой принцип, заявленный руководством республики, заключается в бережном сохранении уникального характера места. Цель преобразований не в радикальной смене облика, а в тактичном усовершенствовании, направленном на повышение удобства для горожан и гостей, интеграции современных технологий благоустройства и создания новой качественной среды.Важным шагом для реализации амбициозных планов стало получение специального инфраструктурного кредита. Решение о его выделении принято при поддержке вице-премьера правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, что подчеркивает значимость проекта не только на региональном, но и на федеральном уровне.Практически работы уже стартовали. Первый, невидимый глазу, но фундаментальный этап – модернизация инженерных сетей, включая системы водоснабжения и водоотведения. С наступлением устойчивой теплой погоды начнется полномасштабное преображение поверхности и пространства. Планируется укладка нового тротуарного покрытия, монтаж современной системы освещения, реорганизация зеленых насаждений и создание новых комфортных зон отдыха. Одним из центральных элементов обновленного Арбата станет реконструированный фонтан.Отдельное внимание будет уделено художественному наполнению пешеходной зоны. Все знаковые скульптурные композиции, от «Жезла Меркурия» до «Двух птиц», пройдут профессиональную реставрацию, что позволит сохранить их для будущих поколений. Таким образом, масштабное обновление бурятского Арбата направлено на то, чтобы гармонично соединить уважение к прошлому с требованиями современного динамичного города, создав по-настоящему притягательное и удобное общественное пространство в самом сердце Улан-Удэ.