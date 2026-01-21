В Бурятии школьники ходят мимо опасно накренившегося столба

В Бурятии жители села Бичура забили тревогу из-за накренившегося столба возле котельной в СХТ. Держащаяся на честном слове опора расположилась по дороге к школе № 3.

«Здесь каждый день ходят дети с новых улиц! Как долго он еще простоит в таком состоянии неизвестно, хотелось бы избежать беды!», - написали сельчане в ТГ-канале «Бичура-инфо.24/7».

В комитете по развитию инфраструктуры районной администрации заявили, что этот столб передали в сетевую организацию в таком состоянии. И его не раз сбивали машины.

«Опора запланирована под замену по ремонтной программе в мае текущего года. Но так как там ходят дети в школу, будем планировать замену в ближайшее время», - пообещали специалисты.