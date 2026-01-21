Общество 21.01.2026 в 18:03

В Бурятии школьники ходят мимо опасно накренившегося столба

Сельчане забили тревогу
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии школьники ходят мимо опасно накренившегося столба
Фото: Бичура-инфо.24/7

В Бурятии жители села Бичура забили тревогу из-за накренившегося столба возле котельной в СХТ. Держащаяся на честном слове опора расположилась по дороге к школе № 3.

«Здесь каждый день ходят дети с новых улиц! Как долго он еще простоит в таком состоянии неизвестно, хотелось бы избежать беды!», - написали сельчане в ТГ-канале «Бичура-инфо.24/7».

В комитете по развитию инфраструктуры районной администрации заявили, что этот столб передали в сетевую организацию в таком состоянии. И его не раз сбивали машины.

«Опора запланирована под замену по ремонтной программе в мае текущего года. Но так как там ходят дети в школу, будем планировать замену в ближайшее время», - пообещали специалисты.

Теги
столб Бичура

Все новости

В Бурятии школьники ходят мимо опасно накренившегося столба
21.01.2026 в 18:03
Житель Бурятии сломал ключицу на горнолыжном курорте в Байкальске
21.01.2026 в 17:49
В Бурятии бизнесмен не спешил убирать павильон с берега Щучки
21.01.2026 в 17:27
Бурятия вошла в число лидеров страны по сбору макулатуры в акции «БумБатл»
21.01.2026 в 16:54
Жительница Бурятии лишилась «ласточки» из-за мужа
21.01.2026 в 16:35
В Улан-Удэ отогревают застывшие от мороза водоколонки
21.01.2026 в 16:26
Сильнейшие морозы помогли сковать Байкал
21.01.2026 в 16:02
Академик из Бурятии стал орденоносцем
21.01.2026 в 15:58
Строительную компанию в Бурятии оштрафовали на 110 тысяч рублей
21.01.2026 в 15:48
Жителя Бурятии будут судить за убийство 14-летней давности
21.01.2026 в 15:38
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Бурятии бизнесмен не спешил убирать павильон с берега Щучки
Администрация Селенгинского района обратилась в суд
21.01.2026 в 17:27
Бурятия вошла в число лидеров страны по сбору макулатуры в акции «БумБатл»
Всего жители собрали почти 70 тонн макулатуры
21.01.2026 в 16:54
Жительница Бурятии лишилась «ласточки» из-за мужа
Авто конфисковали в доход государства
21.01.2026 в 16:35
В Улан-Удэ отогревают застывшие от мороза водоколонки
Из-за холодов и они дали сбой в работе
21.01.2026 в 16:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru