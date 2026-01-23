В Бурятии новый спортзал пошел трещинами

Печальная судьба постигла спортивный зал, построенный в поселке Маловский Баунтовского района. Объект, в который вложили 44 миллиона рублей, начал разрушаться почти сразу после начала эксплуатации.Новый спортивный зал в поселке Маловский сдали в 2021 году. Объект возводила компания «Особняк Строй», а заказчиком выступало Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС). Спортзал предназначался для занятий физкультурой учеников Маловской школы, а также для проведения спортивных секций и региональных соревнований.- Зал был построен на средства президентской дальневосточной субсидии. Желаю, чтобы этот спортивный зал стал местом, стартом для будущих чемпионов. Самое главное, чтобы это спортивный зал стал местом пропаганды здорового образа жизни у всех жителей поселка, - говорил на открытии объекта тогдашний министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов.Однако вскоре у здания появились серьезные проблемы. Так, уже 12 сентября 2022 года администрация Баунтовского района направила в УКС обращение о том, что «на объекте появились недостатки в виде трещин по стенам, проседанию пола и деформации строительных конструкций».Для точного выяснения состояния спортзала провели инженерное обследование. Оно выявило многочисленные нарушения, допущенные при строительстве.«Квалификация фактического технического состояния строительных конструкций с учетом выявленных повреждений и отступлений от проекта на момент обследования определена как ограниченно работоспособное за исключением листовых обшивок перегородок и стен. Состояние листовых обшивок перегородок и стен аварийное», - к такому выводу пришли эксперты.Согласно анализу специалистов, стоимость работ по укреплению конструкций спортзала составляет 21,5 млн рублей, то есть почти половину от всей его изначальной цены.18 апреля 2025 года УКС направил в «Особняк Строй» требование об оплате убытков на указанную сумму. Но чиновником никто не ответил. Это не удивительно, ведь еще в 2023 году компанию признали банкротом.Тогда юристы УКСа направились прямиком в Арбитражный суд. Они потребовали взыскать 21,5 млн рублей с «Особняк Строя», а также с Саморегулируемой организации региональной ассоциации «Строители ТПП РБ», членом которой являлась компания. Ведь по закону ассоциация отвечает за «косяки» своих участников в порядке субсидиарной ответственности.На днях по итогам разбирательства суд вынес решение. Иск к «Особняк Строю» был оставлен без рассмотрения, поскольку компания находится в стадии банкротства. А вот иск к ассоциации удовлетворили. Таким образом, расходы на возвращение спортзала к жизни возьмут на себя «Строители ТПП РБ», если, конечно, они не обжалуют судебный вердикт.