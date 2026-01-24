Общество 24.01.2026 в 10:55

Японцы обучат 1000 монгольских инженеров новым технологиям

Среди новых совместных проектов - строительство второй очереди международного аэропорта Улан-Батора
Текст: Иван Иванов
Японцы обучат 1000 монгольских инженеров новым технологиям
Первый заместитель премьер ‑министра Монголии и министр экономики Жадамбын Энхбаяр принял посла Японии Игавахару Масару. Обсуждались перспективы углубления двустороннего сотрудничества в рамках "Особого стратегического партнёрства", - сообщает агентство «Монцамэ».

Министр отметил, что главные приоритеты — стимулирование торговли, инвестиций и структурные реформы для диверсификации экономики и повышения её конкурентоспособности. Важными совместными проектами являются расширение международного аэропорта "Чингис-хан".

А также подготовка японскими вузами 1000 высококвалифицированных инженеров, что поможет развитию горнодобывающего, промышленного и сервисного секторов.

Особое внимание уделялось торговому дефициту с Японией, который в среднем превышает 100 млн долларов в год из-за замедления экспорта и высокого импорта. Министр подчеркнул необходимость ускорить реализацию Соглашения об экономическом партнёрстве, развивать продукцию с добавленной стоимостью и повышать экспортный потенциал. Также была обозначена важность организации программ обучения предпринимателей.

Посол поддержал инициативы и выразил готовность помочь в реализации ключевых проектов. Он отметил создание Центра по защите прав инвесторов при министерстве  и важность закона об экономической свободе для улучшения деловой среды. Также посол предложил сотрудничество в выводе монгольской продукции на японский рынок в соответствии со стандартами.

Фото: «Номер один»

Монголия

Японцы обучат 1000 монгольских инженеров новым технологиям
24.01.2026 в 10:55
