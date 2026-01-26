С карты жителя Улан-Удэ неизвестные сняли 800 тысяч

Неизвестные украли с утерянной карты жителя Улан-Удэ 800 тысяч рублей. Снять деньги без труда им удалось благодаря листочку с пин-кодом, который хозяин карты беспечно хранил рядом с банковской картой.

Как выяснилось позднее, заявитель ранее потерял кошелёк с банковскими картами и документами. После его возвращения одной карты и листка с пин-кодом он не досчитался, но возможности оперативно заблокировать банковскую карту не было.

- Позднее потерпевший выяснил, что с его банковской карты были произведены четыре операции по снятию наличных через банкомат в другом регионе страны. Всего было списано более 800 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Лиц причастных к хищению пытаются установить, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site