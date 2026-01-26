Общество 26.01.2026 в 17:53
В Забайкалье приступили к окончательному решению «собачьего» вопроса
Бездомных псов ликвидируют по критериям
Текст: Иван Иванов
Власти Забайкалья утвердили критерии для введения экстраординарной ситуации, после которой всех бездомных собак будут отлавливать и усыплять через две недели. Причем, даже стерилизованных с бирками, сообщает Zab.ru.
Правительство Забайкалья приняло постановление о пяти причинах для объявления чрезвычайной ситуации с бездомными животными. Список получился исчерпывающий: карантин из-за болезней, смерть человека от собачьих зубов, нападение на ребенка, появление стаи из четырех псов возле школ и больниц, а также «двукратный рост нападений за квартал» при условии, что пострадало не менее 0,025% жителей территории.
После объявления особой ситуации начнется тотальный отлов - включая стерилизованных собак с метками, которых по закону положено возвращать на улицы. Информацию о пойманных животных обещают размещать на сайте приюта, но через 14 дней всех невостребованных будут усыплять «гуманными методами».
Экстраординарную ситуацию могут ввести как по всему краю, так и в отдельном поселке. Остается только дождаться первого повода, благо выбор богатый.
Проблема бездомных животных в Забайкалье стоит остро уже несколько лет. По последним данным, только в Чите за прошлый год отловили почти 3000 бездомных собак. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» предписывает отлавливать, стерилизовать, вакцинировать собак и возвращать их на улицы с метками. Однако эта система работает плохо - животные продолжают размножаться и нападать на людей.
Правительство Забайкалья приняло постановление о пяти причинах для объявления чрезвычайной ситуации с бездомными животными. Список получился исчерпывающий: карантин из-за болезней, смерть человека от собачьих зубов, нападение на ребенка, появление стаи из четырех псов возле школ и больниц, а также «двукратный рост нападений за квартал» при условии, что пострадало не менее 0,025% жителей территории.
После объявления особой ситуации начнется тотальный отлов - включая стерилизованных собак с метками, которых по закону положено возвращать на улицы. Информацию о пойманных животных обещают размещать на сайте приюта, но через 14 дней всех невостребованных будут усыплять «гуманными методами».
Экстраординарную ситуацию могут ввести как по всему краю, так и в отдельном поселке. Остается только дождаться первого повода, благо выбор богатый.
Проблема бездомных животных в Забайкалье стоит остро уже несколько лет. По последним данным, только в Чите за прошлый год отловили почти 3000 бездомных собак. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» предписывает отлавливать, стерилизовать, вакцинировать собак и возвращать их на улицы с метками. Однако эта система работает плохо - животные продолжают размножаться и нападать на людей.
Тегисобака