В Бурятии объявили дату проведения Дугжуубы

Жителям Бурятии сообщили, когда состоится обряд очищения Дугжууба. В Иволгинском дацане подчеркнули, что в этом году ритуал пройдет 16 февраля.

В 17:00 ламы организуют молебен Табан Харюулга, который способствует устранению препятствий, различных бед, горестей, ложных воззрений, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. В 18 часов они начнут читать специальный молебен Дугжууба, после чего разведут ритуальный костер.

Для Дугжуубы подготовят «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения. Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста (их делают только из воды и муки, без каких-либо добавок), салфетки или кусочки ткани, и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костер.

«Ни в коем случае нельзя кидать принесенные кусочки в костер, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану!», - предупредили в дацане.

Правила для обтирания тканью, салфетками или тестом

Сначала нужно покатать по лбу – символически собирая на ткань, салфетку или тесто дурные мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по груди – очищая сознание, потом в ладошках – как бы наматывая на ткань или тесто неблаговидные деяния. Можно также обтереть больные места, представляя при этом, что вытягивается все плохое, а также в конце дунуть на ткань, салфетку или тесто, выдувая весь негатив. Затем эти небольшие кусочки теста, салфетки или ткань (ни в коем случае не в полиэтилене), приносят в дацан и бросают в меньший по размеру ритуальный костер.