Общество 27.01.2026 в 09:56

В Бурятии объявили дату проведения Дугжуубы

Также в Иволгинском дацане напомнили о правилах
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии объявили дату проведения Дугжуубы
Фото: архив «Номер один»

Жителям Бурятии сообщили, когда состоится обряд очищения Дугжууба. В Иволгинском дацане подчеркнули, что в этом году ритуал пройдет 16 февраля.

В 17:00 ламы организуют молебен Табан Харюулга, который способствует устранению препятствий, различных бед, горестей, ложных воззрений, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. В 18 часов они начнут читать специальный молебен Дугжууба, после чего разведут ритуальный костер.

Для Дугжуубы подготовят «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения. Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста (их делают только из воды и муки, без каких-либо добавок), салфетки или кусочки ткани, и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костер.

«Ни в коем случае нельзя кидать принесенные кусочки в костер, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану!», - предупредили в дацане.

Правила для обтирания тканью, салфетками или тестом

Сначала нужно покатать по лбу – символически собирая на ткань, салфетку или тесто дурные мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по груди – очищая сознание, потом в ладошках – как бы наматывая на ткань или тесто неблаговидные деяния. Можно также обтереть больные места, представляя при этом, что вытягивается все плохое, а также в конце дунуть на ткань, салфетку или тесто, выдувая весь негатив. Затем эти небольшие кусочки теста, салфетки или ткань (ни в коем случае не в полиэтилене), приносят в дацан и бросают в меньший по размеру ритуальный костер.

Теги
обряд очищения буддизм Дугжууба

Все новости

Мошенник-сердцеед подкосил бюджет матери-одиночки из Бурятии
27.01.2026 в 10:54
Борец из Бурятии стал чемпионом Беларуси
27.01.2026 в 10:42
В Бурятии оскандалившегося чиновника не выпускают из дома
27.01.2026 в 10:36
В Улан-Удэ вспыхнула постройка в шаманском центре «Тэнгэри»
27.01.2026 в 10:26
Пьяному улан-удэнцу чем-то не угодили медики в доме матери
27.01.2026 в 10:12
В Бурятии объявили дату проведения Дугжуубы
27.01.2026 в 09:56
Больнице Токмака присвоили имя военного врача из Бурятии
27.01.2026 в 09:38
В Улан-Удэ случился потоп в гипермаркете «Лента»
27.01.2026 в 09:19
Прощение долга по ипотеке
27.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 января 2026 года
27.01.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Бурятии проиндексируют ряд социальных и страховых выплат
Их увеличат с 1 февраля
27.01.2026 в 11:04
Мошенник-сердцеед подкосил бюджет матери-одиночки из Бурятии
Доверчивая женщина погрязла в кредитах из-за манипуляций аферистов
27.01.2026 в 10:54
Пьяному улан-удэнцу чем-то не угодили медики в доме матери
Бригада «скорой» приехала по вызову к пожилой женщине
27.01.2026 в 10:12
Больнице Токмака присвоили имя военного врача из Бурятии
Медучреждение носит имя Александра Сеикаева
27.01.2026 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru