В Бурятии проиндексируют ряд социальных и страховых выплат

С 1 февраля в Бурятии на 5,6% проиндексируют ряд социальных и страховых выплат, в том числе материнский капитал. Как пояснили в региональном отделении Соцфонда России, размер увеличения соответствует фактическому уровню инфляции за 2025 год.

Материнский капитал

маткапитал на первого ребенка, рожденного с 2020 года, составит 728 921 руб.;

до этой же суммы увеличится маткапитал у семей, которые получили его с рождением второго и последующих детей с 2007 года, но еще не распорядились его средствами;

для семей, в которых первый и второй ребенок родились с 2020 года, – 963 243 руб.;

если семья уже получила маткапитал за первого ребенка и ожидает рождение второго, размер доплаты составит – 234 321 руб.

Выплаты и пособия семьям

Также с февраля повышаются размеры выплат и пособий семьям, которые получают их в фиксированном размере:

единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям – 34 140 руб. по республике и 36 985 руб. для жителей северных районов;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям – 12 803 руб. по республике и 13 870 руб. для жителей северных районов;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 54 065 руб. по республике и 58 570 руб. для жителей северных районов;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 23 170 руб. по республике и 25 101 руб. для жителей северных районов;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 34 140 руб. по республике и 36 985 руб. для жителей северных районов.

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями или сестрами, пособие на каждого ребенка теперь составляет 260 861 руб. по республике и 282 599 руб. для жителей северных районов.

ЕДВ

Индексация коснется и федеральных льготников. К пенсии они дополнительно получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). С февраля ЕДВ будет составлять:

инвалидам I группы - 6 157 руб.;

инвалидам II группы - 4 397 руб.;

инвалидам III группы - 3 520 руб.;

детям-инвалидам - 4 397 руб.;

ветеранам боевых действий - 4 838 руб.;

участникам Великой Отечественной войны - 6 595 руб.;

инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами - 8 794 руб.;

Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы - 103 693 руб.;

Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы – 76 458 руб.

Вместе с ЕДВ проиндексируется и входящий в нее набор социальных услуг (НСУ).

Выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с февраля будут составлять: