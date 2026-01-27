В Улан-Удэ отреставрируют здание хореографического колледжа

В Улан-Удэ отреставрируют старое здание Бурятского республиканского хореографического колледжа на улице Ербанова, 3. Оно функционировало с 1982 года, однако спустя 40 лет эксплуатации стало ограниченно работоспособным. Сейчас занятия у студентов проходят в арендованных помещениях Улан-Удэнского торгово-экономического техникума. Но они не приспособлены для полноценного обучения хореографическому искусству.

В прошлом году началась работа по подготовке проектной документации по реконструкции здания БРХК. Ее планируют завершить до конца 2026 года. Сейчас проектировщики прорабатывают ключевые параметры – этажность и расположение помещений.

Как отметили в Управлении капитального строительства Бурятии, объем финансирования и сроки реконструкции объекта станут известны после того, как проект будет готов и пройдет государственную экспертизу.

По техническому заданию, обновленный колледж будет включать учебные аудитории, помещения для занятий хореографией, гимнастические залы, тренажёрный зал, кабинеты для занятий музыкой и современную студию звуко- и видеозаписи. Также предусмотрены гримёрные, костюмерная, примерочная и пошивочный цех. Зона питания будет состоять из столовой и пищеблока.

«Инфраструктура колледжа также будет включать библиотеку с пространством для чтения книг, отдельное хранилище фондов и музей с конференц-залом. Важно, что проект реконструкции предусматривает строительство общежития для иногородних студентов», - заключили в УКСе Бурятии.