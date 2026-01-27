В Бурятии бывшего депутата наградили за участие в СВО

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о награждении бывшего депутата Народного Хурала Геннадия Аюшеева памятной медалью «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Сегодня в начале заседания Совета Хурала состоялось вручение награды. Геннадий Аюшеев получил ее из рук спикера парламента Владимира Павлова.Геннадий Аюшеев в предыдущем шестом созыве республиканского парламента представлял интересы Джидинского района. Впоследствии он заключил контракт и уехал на СВО. В ходе боев на Сватово-Кременном направлении в Луганской области народный избранник получил ранение.Напомним, медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» была учреждена в 2024 году. Ею награждаются участники СВО, проживающие в Бурятии, за вклад в решение задач спецоперации, проявленные отвагу, честь и мужество.