Общество 29.01.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 29 января 2026 года

Астрологические советы для каждого знака зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 29 января 2026 года
Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня звезды советуют вам сосредоточиться на делах, которые требуют терпения и внимательности. Возможно, придется решать проблемы, связанные с финансовыми вопросами или имуществом. Общение с близкими людьми принесет радость и вдохновение. Будьте осторожны в принятии важных решений, лучше отложить их до завтра.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для вас этот день будет удачным для начала новых проектов и идей. Удача будет сопутствовать вашим начинаниям, особенно если речь идет о творческих занятиях. Вы сможете проявить себя в полной мере, привлечь внимание окружающих и добиться успеха. Старайтесь избегать конфликтов и споров, будьте дипломатичны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня важно уделить внимание своему здоровью и отдыху. Может появиться желание сменить обстановку или отправиться в путешествие. Это благоприятный период для поездок и встреч с друзьями. Ваше настроение будет приподнятым, энергия и энтузиазм будут на высоте.

Рак (21 июня — 22 июля)

Звезды рекомендуют провести день спокойно и размеренно. Избегайте стрессовых ситуаций и напряженных моментов. Лучше всего посвятить время саморазвитию и обучению новым навыкам. Возможны приятные встречи и общение с интересными людьми, которые принесут пользу и удовольствие.

Лев (23 июля — 22 августа)

Этот день обещает быть продуктивным и успешным. Ваши усилия будут вознаграждены, возможно повышение по службе или получение заслуженной похвалы. Главное — сохранять уверенность в себе и своих силах. Ваша харизма и лидерские качества привлекут внимание окружающих.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшний день подойдет для решения бытовых вопросов и мелких проблем. Вы можете заняться уборкой дома, ремонтом техники или другими мелкими делами. Важно уделять внимание деталям и не торопиться. Это также хороший день для анализа своих целей и планов на будущее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вас ждет интересный и насыщенный день. Возможны новые знакомства и интересные события. Звезды советуют проявлять инициативу и смелость в отношениях с окружающими. Сегодня можно смело начинать новые проекты и дела, успех гарантирован.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня стоит обратить внимание на свое здоровье и самочувствие. Проведите день активно, занимаясь спортом или прогулками на свежем воздухе. Вам удастся наладить отношения с коллегами и партнерами, улучшив свою репутацию и укрепив доверие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день для путешествий и приключений. Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас впереди. Будьте открыты новому опыту и общению с незнакомыми людьми. Этот день подарит вам массу приятных воспоминаний и эмоций.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы почувствуете прилив энергии и сил, готовы действовать решительно и уверенно. Начните воплощать давно задуманные планы и идеи. Ваши старания обязательно приведут к положительным результатам. День подходит для заключения сделок и подписания договоров.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день станет периодом отдыха и восстановления сил. Отложите важные дела и наслаждайтесь жизнью. Ваш организм нуждается в восстановлении, уделяйте больше внимания своему здоровью и самочувствию. Сознательно ограничьте употребление алкоголя и кофеина.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам предстоит решить ряд финансовых вопросов. Но даже несмотря на необходимость принятия серьезных решений, ваш эмоциональный фон останется стабильным и спокойным. Отличный день для общения с семьей и близкими друзьями.

Фото: freepik
Теги
гороскоп

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 29 января 2026 года
29.01.2026 в 06:02
В Бурятии рыба стала в три раза дороже мяса
29.01.2026 в 06:00
Селенгинский ЦКК атакует казну Бурятии
28.01.2026 в 17:49
В пригороде Улан-Удэ мать душила и избивала малолетнюю дочь
28.01.2026 в 17:47
Свыше 1800 забытых вещей возвращено пассажирам ВСЖД в 2025 году
28.01.2026 в 17:42
Жительница Бурятии взяла кредит на покойного мужа
28.01.2026 в 17:40
С водоканала на севере Бурятии требуют почти 87 млн рублей
28.01.2026 в 17:29
В Бурятии пятерых китайцев разлучили с «беременными» женами
28.01.2026 в 17:28
В школе Улан-Удэ провели проверку после жалобы детей в адрес Мизулиной
28.01.2026 в 17:00
В Улан-Удэ десятиклассник получил реальный срок за гибель подруги
28.01.2026 в 16:40
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии рыба стала в три раза дороже мяса
Почему так произошло, разбирался «Номер один»
29.01.2026 в 06:00
В пригороде Улан-Удэ мать душила и избивала малолетнюю дочь
Женщина предстала перед судом
28.01.2026 в 17:47
Свыше 1800 забытых вещей возвращено пассажирам ВСЖД в 2025 году
Среди них были бензопила, самовар и даже виниловые пластинки
28.01.2026 в 17:42
Жительница Бурятии взяла кредит на покойного мужа
300 тысяч рублей аукнулись ей обвинением в мошенничестве
28.01.2026 в 17:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru