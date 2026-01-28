Общество 28.01.2026 в 17:40
Жительница Бурятии взяла кредит на покойного мужа
300 тысяч рублей аукнулись ей обвинением в мошенничестве
Текст: Елена Кокорина
Жительница Иволгинского района Бурятии вскоре будет отвечать перед судом за мошенничество, потому что оформила кредит на покойного мужа, взяв у банка 300 тысяч рублей. Поводом для начала уголовного дела послужило заявление представителя одного из банков, который сообщил полицейским о подозрительных операциях по счетам клиента, официально признанного умершим.
Как рассказали в полиции республики, вдова покойного оформила кредит на имя своего умершего супруга воспользовавшись оставшимися у нее реквизитами и доступом в онлайн банк. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Фото: freepik
Как рассказали в полиции республики, вдова покойного оформила кредит на имя своего умершего супруга воспользовавшись оставшимися у нее реквизитами и доступом в онлайн банк. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Фото: freepik