Жительница Бурятии взяла кредит на покойного мужа

Жительница Иволгинского района Бурятии вскоре будет отвечать перед судом за мошенничество, потому что оформила кредит на покойного мужа, взяв у банка 300 тысяч рублей. Поводом для начала уголовного дела послужило заявление представителя одного из банков, который сообщил полицейским о подозрительных операциях по счетам клиента, официально признанного умершим.Как рассказали в полиции республики, вдова покойного оформила кредит на имя своего умершего супруга воспользовавшись оставшимися у нее реквизитами и доступом в онлайн банк. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.Фото: freepik