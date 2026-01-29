Попавшую в ДТП сову спасли полицейские

На одной из загородных дорог в Иркутской области экипаж ДПС заметил сову, которая с трудом смогла перелететь с проезжей части в сугроб. Об этом сообщает «Ирсити.ру». Госинспектор технадзора госавтоинспекции Роман Файзулин и старший инспектор Григорий Федоров пришли ей на выручка, поймали птицу, поместили ее в коробку и отвезли в местный Дом природы, сообщает пресс-служба ведомства.Спасенная птица оказалась самкой редкой длиннохвостой неясыти. По мнению экспертов, причиной плохого состояния хищницы стало столкновение с автомобилем.Ветеринары диагностировали у совы повреждение глаза, сильное истощение и стресс. Сову поместили в затемненное помещение с минимальным контактом с людьми: это необходимо, чтобы она успокоилась и не привыкла к человеку перед возвращением в дикую природу. По данным издания спасенная птица уже проявляет аппетит и идет на поправку. Специалисты Дома природы поблагодарили полицейских за помощь в спасении совы.Фото: скриншот видео из соцсетей