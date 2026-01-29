Общество 29.01.2026 в 14:00

В Бурятии проведут ярмарку вакансий для ветеранов СВО

Там сразу можно будет пройти собеседование с работодателями
Текст: Андрей Константинов
Ярмарка вакансий для участников спецоперации под названием «Работа для СВОих» пройдет 24 февраля с 10 до 13 часов в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. её организаторами выступают правительство и Республиканское агентство занятости населения.

На ярмарке ветераны СВО и их родные смогут узнать об актуальных вакансиях предприятий и организаций Бурятии, востребованных профессиях, обучение которым будет бесплатным.

На ярмарке будут открыты следующие тематические площадки:

– «Профориентационная площадка», где участникам СВО помогут определиться с выбором профессии, составить резюме;

– «Образовательная площадка», на которой ссузы и вузы представят свои направления подготовки по профессиям, востребованным на рынке труда;

– «Прямой диалог с работодателями», здесь ветераны смогут лично пообщаться с представителями предприятий и организаций, а также сразу пройти собеседование;

– «Открытие собственного дела», где участники СВО смогут перенять опыт боевых товарищей, которые уже организовали свой бизнес при поддержке государства.

Также ветеранам будет предоставлена полная информация о мерах государственной поддержки. Для этого на ярмарке будут работать представители Фонда «Защитники Отечества», министерств соцзащиты населения и сельского хозяйства Бурятии, центра «Мой бизнес».
