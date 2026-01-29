В Бурятии проведут ярмарку вакансий для ветеранов СВО

Ярмарка вакансий для участников спецоперации под названием «Работа для СВОих» пройдет 24 февраля с 10 до 13 часов в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. её организаторами выступают правительство и Республиканское агентство занятости населения.На ярмарке ветераны СВО и их родные смогут узнать об актуальных вакансиях предприятий и организаций Бурятии, востребованных профессиях, обучение которым будет бесплатным.На ярмарке будут открыты следующие тематические площадки:– «Профориентационная площадка», где участникам СВО помогут определиться с выбором профессии, составить резюме;– «Образовательная площадка», на которой ссузы и вузы представят свои направления подготовки по профессиям, востребованным на рынке труда;– «Прямой диалог с работодателями», здесь ветераны смогут лично пообщаться с представителями предприятий и организаций, а также сразу пройти собеседование;– «Открытие собственного дела», где участники СВО смогут перенять опыт боевых товарищей, которые уже организовали свой бизнес при поддержке государства.Также ветеранам будет предоставлена полная информация о мерах государственной поддержки. Для этого на ярмарке будут работать представители Фонда «Защитники Отечества», министерств соцзащиты населения и сельского хозяйства Бурятии, центра «Мой бизнес».