В столице Монголии машины скорой помощи смогут открывать все шлагбаумы и ворота

Национальная служба экстренной медицинской помощи Монголии обеспечит машины скорой помощи устройствами, способными открыть все шлагбаумы и ворота в столице страны из-за многолетней проблемы с нехваткой парковочных мест.«Острая нехватка парковочных мест в Улан-Баторе создает проблемы для быстрого прибытия по вызову машин скорой помощи. Они теряют драгоценное время на объезд или ожидание открытия шлагбаумов и ворот. Поэтому идет оснащение наших машин устройствами для открытия любых закрытых для въезда территорий. По состоянию на 29 января у нас круглосуточно в три смены работают 78 машин скорой помощи, дежурят 125 водителей и 175 врачей», – привели данные в столичном центре скорой помощи.По его информации, оснащение машин оборудованием для беспрепятственного доступа к гражданам, вызвавшим скорую помощь, идет согласно поручению министра здравоохранения Жигжидсурэнгийн Чинбурэна. Острая нехватка парковочных мест и дорожные заторы в Улан-Баторе обусловлены тем, что в городе проживает почти половина из более 3,5 млн населения страны.Число горожан и автовладельцев бесконтрольно увеличивается с каждым годом. Проблему усугубляют хаотичная планировка и просчеты при строительстве дорог. По подсчетам властей, жители Улан-Батора в среднем проводят в пробках по 2,5 часа в день, или 35 дней в году. Для решения этой многолетней проблемы транспортная полиция с 1 ноября 2025 года ввела вознаграждение горожан, сообщивших о нарушениях правил парковки. В январе 2026 года 9112 таких информаторов получили от 10 до 20% от штрафов за 126 749 нарушений, зарегистрированных к концу 2025 года.