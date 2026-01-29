Общество 29.01.2026 в 15:52

В столице Монголии машины скорой помощи смогут открывать все шлагбаумы и ворота

Это поможет медикам не терять драгоценное время
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В столице Монголии машины скорой помощи смогут открывать все шлагбаумы и ворота
Фото: архив «Номер один»
Национальная служба экстренной медицинской помощи Монголии обеспечит машины скорой помощи устройствами, способными открыть все шлагбаумы и ворота в столице страны из-за многолетней проблемы с нехваткой парковочных мест. 

«Острая нехватка парковочных мест в Улан-Баторе создает проблемы для быстрого прибытия по вызову машин скорой помощи. Они теряют драгоценное время на объезд или ожидание открытия шлагбаумов и ворот. Поэтому идет оснащение наших машин устройствами для открытия любых закрытых для въезда территорий. По состоянию на 29 января у нас круглосуточно в три смены работают 78 машин скорой помощи, дежурят 125 водителей и 175 врачей», – привели данные в столичном центре скорой помощи.

По его информации, оснащение машин оборудованием для беспрепятственного доступа к гражданам, вызвавшим скорую помощь, идет согласно поручению министра здравоохранения Жигжидсурэнгийн Чинбурэна. Острая нехватка парковочных мест и дорожные заторы в Улан-Баторе обусловлены тем, что в городе проживает почти половина из более 3,5 млн населения страны. 

Число горожан и автовладельцев бесконтрольно увеличивается с каждым годом. Проблему усугубляют хаотичная планировка и просчеты при строительстве дорог. По подсчетам властей, жители Улан-Батора в среднем проводят в пробках по 2,5 часа в день, или 35 дней в году. Для решения этой многолетней проблемы транспортная полиция с 1 ноября 2025 года ввела вознаграждение горожан, сообщивших о нарушениях правил парковки. В январе 2026 года 9112 таких информаторов получили от 10 до 20% от штрафов за 126 749 нарушений, зарегистрированных к концу 2025 года.
Теги
Монголия

Все новости

Дезертир ограбил ювелирный магазин
29.01.2026 в 16:23
В Улан-Удэ один мост через Селенгу реконструируют, а другой снесут
29.01.2026 в 16:12
В столице Монголии машины скорой помощи смогут открывать все шлагбаумы и ворота
29.01.2026 в 15:52
На трассе в Бурятии гаишники «подхватили» шедшего в мороз мужчину
29.01.2026 в 15:33
Житель Бурятии убил своего работодателя во время ссоры
29.01.2026 в 15:24
В Бурятии с райадминистрации взыскали 205 тысяч рублей за покусанных детей
29.01.2026 в 14:13
В Бурятии проведут ярмарку вакансий для ветеранов СВО
29.01.2026 в 14:00
В Улан-Удэ посередине дороги вырос ледяной «прыщ»
29.01.2026 в 13:59
Попавшую в ДТП сову спасли полицейские
29.01.2026 в 13:54
В Бурятии назначили еще одного замминистра
29.01.2026 в 13:28
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Дезертир ограбил ювелирный магазин
В Чите военнослужащего-контрактника задержали через несколько дней после разбоя
29.01.2026 в 16:23
В Улан-Удэ один мост через Селенгу реконструируют, а другой снесут
Однако, случится это еще не скоро
29.01.2026 в 16:12
На трассе в Бурятии гаишники «подхватили» шедшего в мороз мужчину
До ближайшего села ему оставалось около 12 километров
29.01.2026 в 15:33
В Бурятии с райадминистрации взыскали 205 тысяч рублей за покусанных детей
От нападений бродячих собак пострадали 11 человек
29.01.2026 в 14:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru