В Улан-Удэ один мост через Селенгу реконструируют, а другой снесут

Однако, случится это еще не скоро
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ один мост через Селенгу реконструируют, а другой снесут
Фото: архив «Номер один»
Власти Улан-Удэ ищут подрядчика для разработки проекта реконструкции моста «ул. Борсоева – ул. Иволгинская», который соединяет центральную часть города и Левый берег. Заказчиком работ выступает МКУ «Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры Улан-Удэ». Заявки на участие в торгах будут приниматься до 12 февраля. Стартовая цена контракта составляет 36,1 млн рублей.

В рамках работ подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и разработать не менее трех вариантов проекта реконструкции моста. А потом согласовать с заказчиком наиболее технически и экономически рациональный для его последующей реализации.

Кроме того, в рамках работ проектировщики должны предусмотреть снос находящегося рядом старого моста через Селенгу. Сейчас он находится в аварийном состоянии и закрыт для проезда и прохода.

Несколько лет назад фирма из Екатеринбурга проводила диагностику старого моста. Результаты оказались печальными. 

«Мостовое сооружение является неремонтопригодным, восстановление состояния, в котором оно может выполнять требуемые функции, невозможно», - писали эксперты несколько лет назад.

Согласно контракту, разработку проекта реконструкции действующего моста через Селенгу подрядчик должен завершить до 25 апреля 2027 года. Когда же начнется сама реконструкция нового моста и снос старого, пока не известно. Ведь на это потребуется изыскать сотни миллионов рублей. 

реконструкция мост

