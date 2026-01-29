Общество 29.01.2026 в 19:00

В Бурятии раскритиковали предложение минфина легализовать онлайн-казино

По мнению общественников это принесёт гораздо больше вреда, чем денег для бюджета
Текст: Иван Иванов
В Бурятии продолжается обсуждение вопроса о легализации онлайн-казино. По данным «Коммерсант» министерство финансов России планирует легализовать онлайн-казино и создать специального оператора, который будет вести учет и направлять не менее 30% доходов в бюджет. Теоретически, это принесло бы стране до 100 миллиардов рублей в год. Пока же объем нелегальной азартной деятельности — свыше 3 триллионов рублей. 

Многие эксперты и общественные деятели Бурятии выражают опасения по поводу потенциального вреда этого бизнеса для населения. Да, введение легальной и регулируемой онлайн-игровой индустрии могло бы, по мнению некоторых, стать источником дополнительных доходов для бюджета страны. Который сегодня испытывает проблемы с наполняемостью. Но риски и негативные последствия могут значительно превышать потенциальную выгоду.

Онлайн-казино ассоциируются с ростом азартной зависимости, особенно среди молодежи. В условиях отсутствия строгого контроля и профилактики, такая индустрия способна увеличить число людей, страдающих от игровой зависимости, что негативно сказывается на семьях и социальной сфере. В Бурятии, где уровень доходов и образование зачастую оставляют желать лучшего, эта проблема может стать особенно острой. Люди с низкой финансовой грамотностью могут попасть в долговую яму, а семьи — столкнуться с разрушением из-за патологического увлечения азартными играми.

Председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов полагает что «онлайн-казино это болезнь и вокруг неё крутятся больные люди, соответственно если расширить этот круг, то больных станет больше. И следующим шагом может стать легализация других запрещенных видов деятельности, что недопустимо».

Экономист из Улан-Удэ Анатолий Думнов заявил, что легализация онлайн-казино  «может стать катастрофой для населения Бурятии, увеличивая риск социальной нестабильности». По его словам «это крайняя аморальная и страшная для страны инициатива не должна быть реализована. Ведь легализация рискует привести к масштабному росту числа проблемных игроков в нашей республике и по всей стране».

Для Бурятии, где социальные и экономические проблемы зачастую усугубляются ограниченными возможностями и низкими доходами, введение легальных онлайн-казино может усугубить сегодняшние проблемы. Да, с одной стороны, это возможность пополнения бюджета, но с другой возникает риск сильнейших социальных проблем и проблем с зависимостью.

