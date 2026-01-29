В Улан-Удэ притворявшейся логопедом женщине дали 5 лет колонии

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ огласили приговор в отношении женщины, которая разводила людей на деньги под видом предоставления логопедических услуг. Женщину признали виновной в 60 фактах мошенничества.

Она втерлась в доверие родителей малолетних детей, с которыми якобы занималась диагностикой речевых нарушений и их коррекцией. Липовый логопед брала плату за свои услуги, но свои обязательства не выполняла. Ранее в МВД по РБ сообщалось, что мошенница обманула жителей Бурятии, Хакасии и Приангарья. Ущерб составил более 620 тысяч рублей. Средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке, женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«На основании ст.82 УК РФ отсрочено реальное отбывание наказания до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста», - уточнили в Октябрьском райсуде.