Бурятский язык осваивает «цифру»

Появление бурятского языка в Яндекс Переводчик – это прорыв, который обнажил и системные трудности. «Литературный» вариант может быть непривычным носителям диалектов, у перевода пока нет функции транслитерации для иностранцев, а для полноценной версии нужны еще сотни тысяч фраз. Параллельно идут работы по голосовым технологиям и переводу учебников, но эксперты указывают на более глубокую проблему - недостаточность фундаментальных лингвистических исследований бурятского языка в России.24 октября 2025 года, в День бурятского языка, национальный язык стал доступен в сервисе «Яндекса», российского IT-гиганта. С того момента появилась возможность переводить тексты с бурятского языка на более чем 100 других языков и обратно.Речь, как мы понимаем, идет о так называемом «литературном» варианте языка, который принят в Бурятии в качестве официального. Тем, кто использует в общении другие диалекты бурятского, некоторые аспекты Яндекс-перевода с русского на бурятский и наоборот могут показаться непривычными. «Литературный» бурятский порой упрекают в усложненности конструкций, то есть то, что можно сказать проще, излагается громоздко. Однако, что имеем в Яндексе, то имеем. И это революционный рывок вперед.Историческому событию предшествовала большая работа, в результате которой в апреле 2025 года в ООО «Яндекс» был передан параллельный корпус бурятского языка в объеме 120 000 предложений, подготовленный центром «Бэлиг». Позднее в компанию «Яндекс» был направлен монокорпус бурятского языка, также собранный и обработанный центром «Бэлиг». Этот объем информации составил 2112,97 мегабайта - более 2 млн предложений на бурятском языке. Работа, конечно, не завершена, поэтому перевод с участием бурятского языка представлен в Яндекс Переводчик в виде бета-версии.В августе-сентябре 2025 года специалисты центра «Бэлиг» перевели на бурятский язык и отредактировали три датасета различного содержания и объема, которые позволили проверить правильность переводов обученной модели машинного перевода. Технические работы по разработке бета-версии производились силами и за счет средств компании «Яндекс». Так и появилась эта новинка.В настоящее время работа продолжается. В рамках проведения IX Всероссийского форума «Языковая политика в Российской Федерации» ГБУ РЦ «Бэлиг» передал Дому народов России 25 тыс. пар параллельных предложений, переведенных с русского языка на бурятский.Этот материал позволит продолжить развивать систему «яндексовского» машинного перевода бурятского языка. Это улучшит качество бурятской бета-версии Яндекс Переводчик.- Специалистами ГБУ РЦ «Бэлиг» ведется работа по переводу, редактированию и корректуре еще 12 тыс. пар переведенных на бурятский язык параллельных предложений, которые также будут направлены в ФГБУ «Дом народов России». Проект по внедрению бурятского языка в Яндекс Переводчик в 2026 году планируется продолжать при соответствующем финансировании, поскольку для создания и функционирования полной версии бурятского Яндекс Переводчик необходимо еще более 800 тыс. пар параллельных предложений, - отметили «Номер один» в Министерстве образования Бурятии.Если американец сегодня введет фразу на английском и закажет перевод на бурятский, то он будет выполнен только с использованием бурятского алфавита на основе кириллицы. Американец или англичанин не смогут использовать то, что выдал Яндекс (разве что показать на экране смартфона). Под бурятским переводом нет транслита английскими буквами, чтобы иностранец мог произнести фразу по-бурятски. Будет это корректироваться или нет, неясно. Скорее всего, функция транслита введена не будет, и «бурятский» Яндекс Переводчик продолжит функционировать в существующем виде.В декабре 2025 года с упомянутыми выше структурами были подписаны важные договоры.Один из них - договор с компанией «Яндекс» о передаче базы данных голосовых записей на бурятском языке, необходимой для осуществления работ по синтезу и распознаванию речи.- На сегодняшний момент РЦ «Бэлиг» начал проект по сбору аудиодатасета для обучения модели по распознаванию бурятской речи. Также идет обработка материала для обучения модели синтезу бурятской речи, - сообщили в Минобразования Бурятии.Дело крайне необычное. О нем «Бэлиг» тоже сообщал на своем сайте: «...Аудиоданные представляют собой запись устной речи на бурятском языке и предназначены для тренировки моделей искусственного интеллекта, используемых в технологиях голосового управления и автоматической транскрипции. Это позволит существенно повысить уровень доступности сервисов и услуг для носителей бурятского языка, включая интеграцию возможностей распознавания речи в мобильные приложения, виртуальных ассистентов и образовательные программы.Следующим этапом станет тщательная проверка собранных материалов специалистами центра. Проверка включает верификацию, удаление неточно записанных фраз, предложений с ошибками, а также маркировку данных для последующей обработки алгоритмами машинного обучения».Другой договор - с Домом народов России. Согласно документу, стороны договорились способствовать созданию условий для сохранения и развития бурятского языка в информационном и цифровом пространстве. В том числе речь идет о продолжении работы по включению корпуса бурятского языка в сервисы общенационального портала «Яндекс».Понемногу продолжается в Бурятии работа по переводу обычных школьных учебников на бурятский язык.Порой можно услышать утверждение, что физике или химии невозможно учиться на бурятском языке, так как в нем нет необходимых слов. Это мнение, конечно, не имеет ничего общего с жизнью. Словам свойственно появляться.Для сравнения, в школах Монголии физика и химия давным-давно преподаются. То, что в монгольском языке несколько веков назад не было слов для обозначения щелочи, углеводов, фокусного расстояния, молекулы и так далее, не значит, что потом они не появились. Собственно говоря, это же относится и к русскому языку. «Косинус», «интеграл» и масса других слов из школьной программы – это термины, которые пришли в русский из зарубежных языков.К тому же в нашей республике на бурятский язык сейчас переводят учебники начальной школы.Дорогу этому процессу открыли на заседании Комиссии по бурятскому языку при главе Республики Бурятия. На сегодня в 106 школах республики бурятский изучается как родной, в остальных - как государственный (то есть соответствующих уроков там мало). Но и в школах, где изучают бурятский как родной, язык учат только в рамках бурятского языка и литературы, остальные предметы преподаются на русском. В ноябре 2024 года принято решение о введении преподавания школьных предметов на бурятском языке в 1 - 4 классах школ, в которых бурятский язык изучается как родной.- Следует отметить, что вопрос перехода на обучение на родном (имеется в виду бурятском. - Прим. ред.) языке осложняется многоступенчатостью этого процесса. Утверждена и реализуется дорожная карта (план мероприятий) проекта, - подчеркнули в Минобразования РБ.В ведомстве напомнили, что во втором полугодии 2025 года были выделены средства на перевод на бурятский язык учебно-методических комплексов федерального компонента в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.- Планируем, что в 2026 году специалисты центра «Бэлиг» начнут переводить на бурятский язык учебники по математике, окружающему миру, музыке, ИЗО, труду (технологиям), физкультуре, основам религиозной культуры и светской этики, - оптимистично поделились чиновники.Среди вопросов, которые решаются, - вопрос соблюдения авторских прав. Поскольку права на учебники федерального компонента принадлежат не частным лицам или коммерческим, общественным организациям, а Министерству просвещения Российской Федерации, именно с ним ведется работа по решению вопроса.Когда работа по переводу завершится, все учебники подготовят к печати. Затем они должны пройти экспертизу и быть включены в существующий федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в учебном процессе. Кроме перевода и тиражирования учебников план, разработанный республиканскими властями, предусматривает повышение квалификации учителей начальных классов, которые в будущем смогут преподавать предметы на бурятском языке.Говоря в целом о бурятском языке в России, полагаем, что он исследовался и продолжает исследоваться недостаточно.Прежде всего в разрезе изучения особенностей диалектов бурят Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, Монголии, КНР, их сопоставления с «литературным» вариантом, определения и анализа происходящих внутренних тенденций в лексике, грамматике, произношении.Отдельная задача - модернизация, если можно так выразиться, языка. В связи с этим, повторим, есть необходимость создания в Бурятии небольшого, но компетентного института бурятского языка.К слову, одна из часто встречающихся особенностей: разбираясь в бурятском языке и проводя какие-то сравнения с монгольским, исследователи-активисты ограничиваются языком монголов в Монголии, оставляя за рамками язык монголов в КНР. Хотя именно там живет основная часть монголов планеты.По большому счету, занимаясь сравнительным анализом бурятского и монгольского языков, исследователям надо прежде всего брать во внимание язык монголов, проживающих в КНР (а не в Монголии).Упомянутый центр «Бэлиг» не может взвалить на себя научно-исследовательскую задачу.Его полное название - государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности». Основная цель деятельности центра «Бэлиг» - поддержка изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности. Работа у сотрудников очень важная: занимаются бурятским, эвенкийским, сойотским направлениями, а также семейским.Безусловно, их труд важен и незаменим. Но все-таки «Бэлиг» не научное лингвистическое учреждение.