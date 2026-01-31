Жители Бурятии всерьез увлеклись небесами

Если еще несколько лет назад наблюдение за звездами казалось уделом узкого круга энтузиастов, то сегодня с объективами камер и телескопами по ночам, несмотря на жуткие морозы, дежурят сотни любителей созвездий и космических явлений. Интерес к астрономии и северному сиянию переживает настоящий бум. Кто эти новые поклонники космоса и во что превращается их увлечение, расскажет «Номер один».Жители Бурятии все чаще делятся в местных интернет-сообществах фотографиями северного сияния, явления почти что невероятного для региона, наблюдаемого не в Заполярье. Как оказалось, у этого «звездного ренессанса» имеется сразу несколько тесно переплетенных между собой причин. Во-первых, современные смартфоны с продвинутыми камерами, которые позволяют даже новичку запечатлеть красоту Млечного пути. Благодаря этому социальные сети и превращаются в галерею космических красот, вдохновляя миллионы на создание новых снимков.К тому же, как утверждают специалисты, наступил «солнечный максимум» - период высочайшей активности всеобъемлющего светила. Хоть он и начался еще в прошлом году, своего пика достигнет лишь в ближайшие месяцы. А это значит, что жителей Бурятии, юга Сибири, Урала и даже центральных регионов России ждет целая серия «космических представлений». Все из-за резкого роста числа и мощности геомагнитных бурь, которые и порождают полярные сияния невиданной яркости, теперь регулярно вторгающиеся в широты, далекие от Арктики.Психологи текущий всплеск интереса объясняют тем, что созерцание вечного и безграничного космоса в тревожные времена дает людям ощущение умиротворения и перспективы. Астрономия становится хобби, позволяющим перезагрузиться, вырваться из цифрового потока в реальный, но от того не менее поразительный мир.Помимо всего прочего, стоит отметить, что немалую роль играет и общая популяризация науки. Успехи частной космонавтики, такие как прорывы SpaceX Илона Маска, сенсационные открытия телескопа «Джеймс Уэбб», а также расцвет качественных научно-популярных проектов и лекториев - все это непрерывно подпитывает интерес людей к космосу.Астролюбители - это активное комьюнити людей разного возраста и профессий, объединенных страстью к небу. Они не просто наблюдатели, но и фотографы, тревел-блогеры, охотники за сияниями, участники тематических клубов и онлайн-сообществ, крупнейшие из которых насчитывают сотни тысяч подписчиков.В Бурятии, кстати, есть свое сообщество астролюбителей, насчитывающее более 500 участников. Это очень живое комьюнити, где люди активно общаются, делятся советами и фотографиями небесных светил, а также предупреждают друг друга о пролете над республикой МКС.«Любители астрономии, внимание! В ближайшее время жители Бурятии смогут наблюдать Международную космическую станцию - гигантскую орбитальную лабораторию, где прямо сейчас работают космонавты. МКС пролетит по небу как яркая беззвучная звезда - заметно ярче большинства звезд и планет. Скорость движения - плавная, без мигающих огней, в отличие от самолетов. Длительность видимости - от двух до семи минут за один пролет. Лучшее время для наблюдений - сумерки или ночь, когда станция отражает солнечный свет, а небо уже достаточно темное, - говорится в одном из многочисленных объявлений сообщества.В группу вступают разные люди: дети, взрослые, профессионалы, любители и даже представители СМИ.- Встречи с участниками группы тоже бывают, в основном весной и осенью. Также несколько раз проводилось мероприятие «Тротуарная астрономия» с приглашением председателя Иркутского регионального астрономического общества Павла Никифорова, - поделился с нашим изданием администратор местной группы астролюбителей Антон Турулов.Кстати, Антону 15 лет. Изучением неба увлекается второй год. Хотя молодой человек пока еще не уверен, свяжет ли он свое будущее с астрономией и космосом, в свободное от учебы время парень довольно активно занимается изучением неба.- Увидел впервые полярное сияние благодаря моей маме. В октябре 2024 года она ночью меня разбудила, чтобы показать это явление. Оно было очень ярким и красочным. С тех пор я влюбился в небо. Увлекся фотографированием сияний. Дополнительно изучаю данные о вспышках на Солнце, скорости солнечного ветра, интенсивности сияния. Сейчас много источников с информацией об этом, - делится своим опытом Турулов.Юный эксперт уверяет, что подобный феномен - полярное сияние - отмечался и раньше в Бурятии. Вот, правда, информации о нем практически не встречалось. Однако технологический прогресс не стоит на месте, современные телефоны запечатлевают много всего интересного, в отличие от человеческого глаза, который воспринимает не все явления.- Если описать сам процесс «охоты» на сияния, то у меня это происходит так: поступает информация в группу о солнечной вспышке, направленной на линию Солнце - Земля. Далее в приложении «Аврора» спустя небольшое время появляются данные о скорости солнечного ветра и прогноз прилета плазмы к Земле. Потом я просматриваю саму карту Земли в этом же приложении, чтобы увидеть географию сияния. Если оно достает географически до нашей широты, а Бурятия находится на 54 широте, то просматриваю камеру проекта Starvisor, установленную на севере Бурятии в с. Багдарин благодаря Денису Максимову, ее владельцу. Если сияние началось там, то я уже могу выезжать за город и вести наблюдения, - детально описывает процесс охоты астролюбитель.По словам Антона, это увлечение дает ему самое главное - эмоции. Ему очень нравится фотографировать и наслаждаться уникальными «танцами» полярного сияния. Нравится это и многим другим.- Когда только оно началось, глазами можно было увидеть лишь незаметное светлое сияние. Решила включить камеру и посмотреть. Когда я увидела готовую фотографию, у меня не нашлось слов. Было очень холодно на тот момент, -40°C. Фотографировала аж до побеления пальцев. А в 11 вечера решила еще раз выйти посмотреть сияние и увидела столбы света и красное небо. Счастью не было предела. Также достала телефон, чтобы запечатлеть это чудесное сияние. И на минутку почувствовала себя в сказке, - описывала ранее свои впечатления фотограф Цырегма Маладаева.- Полчаса в -37°C отработал нормально. Батарея не просела, ни на что не ругался. Обогрев не включал, еще бы постоял, но телефон замерз, и я тоже. Не стал испытывать судьбу, - делится фотографией участник сообщества, прикрепив к посту невероятный снимок ночного неба.Таким образом, охота за сиянием превратилась во внутренний туристический тренд. Гиды составляют специальные туры, а фотографы в надежде сделать уникальный кадр стекаются на берег Байкала. Правда это касается больше иркутской стороны.Увлечение небесными явлениями в том числе стало мощным экономическим драйвером. По данным аналитического агентства GFK, за последние три года продажи телескопов в России выросли более чем на 200%. В 2023 году, например, продано рекордное количество моделей - около 85 тыс. штук.- Мое хобби не очень затратное, потому что любительское. Требуется в обязательном порядке штатив для телефона и сам телефон. Если более глубоко, то плюс к этому машина и бензин, ну, в принципе, и все. Но я планирую в ближайшем будущем приобрести свой первый телескоп стоимостью от 40 до 50 тыс. рублей. Сейчас же во временном пользовании у меня есть телескоп, - продолжает Антон Турулов.Согласно данным, представленным на различных интернет-площадках, цены на бюджетные модели для начинающих варьируются от 10 до 30 тыс. рублей. Причем разлетаются они как горячие пирожки. На продвинутые же, с системой автонаведения, спрос начинается от 100 тыс. рублей. Отдельный рынок - фотографическое оборудование: специальные объективы с большой апертурой, устойчивые штативы, трекеры для компенсации вращения Земли. Стоимость комплекта может превышать 500 тыс. рублей.По экспертным оценкам, средний астролюбитель за первый год своего увлечения тратит на оборудование, поездки и обучение от 50 до 200 тыс. рублей. Причем для многих это не просто хобби, а образ жизни и значительная статья расходов.Примечательно, что летописи народов Сибири и Центральной Азии хранят упоминания о «небесном огне» и «драконах в небе». В исторических хрониках также есть записи о грандиозных магнитных бурях, когда сияние видели даже в тропических широтах (например, «событие Кэррингтона» 1859 года). Современная же эпоха – это, по сути, возвращение к высокой активности после нескольких десятилетий относительного затишья.Таким образом, можно сказать, что интерес к северному сиянию и астрономии это не просто мода, а запрос на настоящее чудо, на знания, на красоту, доступные каждому, кто отважится посмотреть вверх. Сочетание древнего человеческого любопытства и современных технологий рождает уникальное сообщество. Поэтому, пока свет звезд долетает до нас, а Солнце активно выбрасывает в космос заряженные частицы, интерес ко всему заоблачному будет лишь набирать силу, делая далекий космос невероятно близким.Появление северного сияния в Бурятии - яркое напоминание о том, что мы живем на маленьком космическом корабле под названием Земля, полностью зависящем от «настроения» своей звезды. Жителям республики выпала редкая возможность увидеть мощь космической физики и красоту вселенского масштаба не покидая родной край. В то время как многие специально отправляются за полярный круг, чтобы насладиться этим зрелищем.