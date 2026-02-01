Индусы вытесняют узбеков

Многие жители Бурятии, особенно мужчины, работают вахтовым методом далеко за пределами республики. Если раньше в таком формате трудились по большей части люди среднего возраста и вахтовики ассоциировались с рабочими профессиями, то сегодня к этому заработку активно прибегает и молодежь. Чаще всего она отправляется на склады крупных маркетплейсов. «Номер один» переговорил с представителем молодых вахтовиков из нашего региона и выяснил, каково это работать бок о бок с индийскими мигрантами.Согласно анализу Росстата, в общероссийском списке из 675 «вымирающих» поселков городского типа восемь расположены на территории Бурятии. Ситуация в соседних регионах серьезнее: в Забайкальском крае таких поселков - 29, а в Иркутской области - 33.Наиболее резкое сокращение числа жителей в Бурятии с 1989 по 2025 год наблюдается в Северомуйске: с 9 685 до 870 человек (-91%), Янчукане: с 1 462 до 228 человек (-84,4%), Новом Уояне: с 9 547 до 2 600 человек (-72,8%).В антирейтинг также попали пгт Таксимо, Нижнеангарск, Наушки, Кичера и Каменск. Среди городов Бурятии значительное снижение населения показали Бабушкин (-42%) и Закаменск (-29,9%).Эксперты отмечают, что подобная убыль - не всегда однозначная потеря. Миграция из мест, не имеющих перспектив, может способствовать развитию других точек роста в стране. В относительном выражении общая убыль населения Бурятии с 1989 года (около 7%, или 70 тыс. человек) выглядит менее драматично на фоне Забайкалья (-29%) и Иркутской области (-18%).Корни проблемы характерны для всего Байкальского региона - экономическая централизация, отток молодежи в крупные города, транспортная изолированность и упадок градообразующих предприятий. Многие из сокращающихся поселков, например Северомуйск и Кичера, находятся в зоне БАМа, где после распада СССР остановилось плановое освоение, а промышленность перешла на вахтовый метод.Еще недавно график «два через два» или «месяц через месяц» казался экзотикой, уделом редких профессий. Но сегодня все больше молодых людей сознательно меняют привычный офисный ритм на вахтовый метод. Основной мотив этого - побег от однообразия. Бесконечный цикл «работа – дом - работа» превращает жизнь в замкнутый круг, не оставляя места для сил и времени на себя. Вахта этот круг не просто нарушает, она его разрывает.- Я решил поработать вахтовым методом. В процессе поиска ориентировался на несколько параметров: оплата труда и чтобы не было холодно. На север совсем не хочется. Выбрал профессию упаковщика на большом складе онлайн-платформ в Московской области. Пришлось оформить самозанятость, пройти медосмотр, затраты на который обещали компенсировать. Пока подписал договор на один месяц, дальше посмотрим, - рассказывает представитель поколения зумеров Баир Бадмаев.Главный козырь вахты - длительные периоды отдыха. После интенсивной рабочей смены (например, 30, 60 или даже 90 дней) сотрудник получает пропорциональный отпуск. Это время можно посвятить путешествиям, хобби, учебе или семье, не выкраивая редкие выходные.На вахте, особенно в удаленных регионах, тратить деньги попросту негде. Все жизненно необходимое - проживание, питание - чаще всего предоставляет компания. Это позволяет за один трудовой период накопить значительную сумму, которую сложно отложить при обычной зарплате в городе с его соблазнами и ежедневными расходами.- Я поехал, чтобы заработать денег. Хотя изначально в описании вакансии прописано, что питание и проживание за счет работодателя, но на месте оказалось, что бесплатные только обеды. Завтрак и ужин не входят, и приходится тратиться на еду, - комментирует улан-удэнец.Еще один неоспоримый плюс - регулярная смена обстановки с сурового рабочего быта на продолжительный отдых - позволяет полноценно восстанавливаться физически и морально. Как отмечает наш комментатор, такой ритм дает возможность «менять обстановку» и выходить из состояния выгорания.По мнению многих вахтовиков, стабильное расписание, организованное питание и часто собственная инфраструктура в вахтовом поселке (спортзалы, комнаты отдыха) создают комфорт и дисциплину. Исчезают вопросы «что приготовить» и «куда сходить вечером», освобождая время для спорта, чтения или общения.- Тут, где я работаю, нет спортзала и прочего. Может, в условиях Крайнего Севера в вахтовых поселках имеется такая инфраструктура и есть время на досуг. Но здесь такое не предусмотрено. Я работаю на ногах 11 часов, после смены успеваю поесть, помыться и сразу лечь спать, - утверждает Баир.Еще один аргумент в качестве плюса вахты, актуальный больше для жителей мегаполисов - это шанс увидеть другую Россию: работа вдали от цивилизации, возможность пожить в суровой природной среде, что становится ценным жизненным опытом и сильным впечатлением.Теперь перейдем к явным минусам. Вахтовый метод – это испытание на прочность. Длительное отсутствие дома - главная цена. Могут страдать личные отношения и дружеские связи. Существует немало историй, когда семья не выдерживала такого режима, что неминуемо приводило к разводу.Работа в замкнутом коллективе в отрыве от дома требует высокого уровня стрессоустойчивости и умения ладить с людьми. Возможны ощущения изоляции и тоски. Нередки конфликтные ситуации между работниками.- На одной из очередных вахт мне пришлось даже подраться со своими коллегами и отбиваться одному против толпы, которая пришла ко мне с ножами, табуреткой и даже пистолетом. Опуская всякие подробности, скажу, что конфликт настолько обострился, что и мне пришлось хвататься за нож. В итоге побили друг друга, пожали руки и разошлись. Но после той вахты я записался в секцию бокса, - вспоминает еще один улан-удэнец Бато Ошоров.Часто такая работа сопряжена с суровыми климатическими условиями и требует хорошего здоровья. Даже при комфортных условиях сам режим «марафонской» смены – это вызов для организма.Некоторые вахтовики отмечают, что со временем жизнь словно раскалывается на две не связанные между собой части: «здесь» (работа) и «там» (дом), что может создавать чувство внутреннего разлада.- Для меня это первый опыт в отборе товара. Иногда в день на каждого работника может приходиться до тысячи товаров и более. Их нужно найти в огромном складе, собрать в специальной желтой пластиковой таре и затем поставить на конвейер, не забывая при этом пикать через терминал сбора данных, который считывает штрих-код или QR-код. Склад огромный, на пять этажей. Программное приложение через ТСД показывает, в каком крыле склада и на каком этаже находится та или иная ячейка с товаром. Система в целом хорошо отлажена. Но если не выполняешь план за день, то оплата будет меньше. Нельзя сидеть, за простои - штраф. Всего два перерыва по 15 минут на обед выделено 30 минут. В первые дни у меня было ощущение, что я втоптал в пол свои стопы, жутко болели ноги. Короче, из тебя выжимают по полной, - делится Баир Бадмаев.Условия проживания, со слов молодого человека, вполне сносные. Комнаты в общежитии рассчитаны на восемь человек.- В общежитии, куда меня поселили, строгие правила, и это радует. Можно спокойно отдыхать после работы, без конфликтов и прочих проблем. Очень много индийцев. Видимо, активно реализуется то, что было озвучено во время встречи в Индии. В декабре 2025 года Владимир Путин и Нарендра Моди утвердили соглашение, направленное на массовое привлечение рабочей силы из Индии в РФ, чтобы восполнить кадровый дефицит. Некоторые индийцы настолько «дикие», что впервые видели работающие краны с чистой водой. Они в общей умывальне залили весь пол водой - обливали друг друга от радости. То натопчут, не вытерев хорошо обувь, то на кухне бардак устроят, то чужие тапочки наденут. У меня, кстати, тапки утащили, и я так и не нашел их. Потом выяснилось, что они воруют их. Дежурному по этажу приходится с ними возиться, как воспитателю в детсаду: учит, объясняет, показывает. Все говорит на русском языке, а они ничего не понимают. Дежурная не знает английский, те - русский. У них есть только один переводчик. Помогает, когда он на смене, и то возникают трудности перевода, - рассказывает о своих иностранных коллегах мужчина из Бурятии.По уверению Баира, с ним вместе трудятся в основном молодые люди до 40 лет. Помимо индийцев, есть белорусы. Многие сюда приезжают на заработки не от хорошей жизни.С декабря прошлого года в России работают свыше 70 тыс. граждан Индии. Это около трети от общего числа квот, выделенных для иностранных специалистов из визовых стран на 2025 год, которые оцениваются примерно в 235 тыс. человек.Большинство индийцев находят работу в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих регионах, однако некоторые из них трудоустраиваются и в Сибири. По данным бюро, запросы на рабочую силу поступают как с уральских предприятий, так и от торговых организаций, которым требуется значительное количество сотрудников. В 2026 году ожидается прибытие в Россию еще не менее 40 тыс. трудящихся из Индии.Для современной молодежи, ценящей свободу, впечатления и баланс между работой и личной жизнью, вахта становится не вынужденной мерой, а осознанной стратегией. Это способ быстро решить финансовые вопросы, накопить на цель, а затем получить длительную паузу для самореализации. Это вызов себе и шанс вырваться из рамок. Но, нужно признать, вахтовый метод подходит не всем. Его растущая популярность - лишь симптом усталости молодого поколения от «карьеры в клетке» с 8 до 17. Вахта предлагает альтернативу: трудиться интенсивно, но потом жить так же активно уже для себя. И для многих этот обмен оказывается более чем справедливым.