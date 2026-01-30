Общество 30.01.2026 в 12:26

В Бурятии утренние радости подорожали на 50%

В республике подскочили цены на растворимый кофе, на зерновой же пока остаются стабильными
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии утренние радости подорожали на 50%
Фото: «Номер один»
Потребители лицом к лицу столкнулись с подорожанием растворимого кофе: его стоимость в магазинах увеличилась с декабря практически на 50%. Одной из ключевых причин взлета цен эксперты называют повышение НДС.

Бедные платят больше 

На сегодняшний день пакет сублимированного растворимого кофе Nescafe Gold (75 грамм) продается в местных магазинах за 350 рублей, что в пересчете на килограмм составляет 4 666 рублей. Для сравнения, килограмм более качественного зернового кофе в этих же магазинах стоит около 1 500 рублей, а на маркетплейсах  еще дешевле. Столь значительный разброс стоимости объясняется рядом факторов: разная фасовка, более сложная и затратная технология производства гранулированного растворимого кофе, а также печальная экономическая закономерность - наименее обеспеченные потребители зачастую вынуждены платить больше.

- С 1 января 2026 года в Бурятии растворимый кофе резко подорожал: по моим подсчетам - на треть, а в некоторых случаях цены выросли почти вдвое. На мой взгляд, это связано с несколькими факторами. Первое – конечно же, рост налогооблагаемой базы для многих магазинов и переход с упрощенной системы налогообложения на обычную с уплатой НДС. Также выросли мировые цены на кофе, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - И еще один фактор – это повышение в начале года «с запасом», так часто происходит в региональной торговле, когда ценники переписываются как бы на год вперед. Это обычно около 10 - 15%, но раз подняли налоги, цены сейчас задрали на больший уровень. Насколько их жадность имеет пределы… 

Молоко бьет по кофейням

Сегодня в местных интернет-сообществах активно обсуждают то, что стоимость бодрящего напитка, скорее всего, вырастет в улан-удэнских кофейнях. Дело в том, что стабильность цен на сырье не отменяет рост и других затрат - от переработки и упаковки до логистики.

Эксперты отмечают, что себестоимость зерна для приготовления кофе составляет всего 10 - 20% от цены напитка, то есть примерно 20 - 50 рублей. Остальные же расходы связаны с производственными издержками и наценками: использование бумажных стаканчиков, аренда помещения, оплата труда сотрудников, электроэнергия, молочные продукты и многое-многое прочее.

Инесса, совладелец известной улан-удэнской кофейни, рассказала, что «повышение цен на  обжаренный кофе пока не планируется, поставщики о повышении цен не говорят». При этом  отмечает, что значительную роль в росте издержек кофеен играет подорожание пастеризованного молока и сливок.

- Мы закупаем молоко у проверенного поставщика, только его продукция дает хорошую молочную пенку, но у него цены очень сильно выросли, и в чашке латте сегодня стоимость молока доходит до 40 рублей, - делится информацией Инесса.

По предположениям экспертов, общий рынок кофе в нашей республике сохранится, но окажется вынужден пережить серьезную трансформацию. Основной рост придется на экономичные и удобные форматы, такие как «кофе с собой» и автоматы самообслуживания. В то же время классические кофейни, сталкиваясь с проблемами рентабельности, будут постепенно терять долю рынка. Спрос, вероятнее всего, сместится в сторону более доступных вариантов, а также домашнего потребления.
Теги
кофе рост цен

Все новости

Житель Бурятии ранил двух парней и скрылся в лесу
30.01.2026 в 12:58
Аэропорт Улан-Батора испытывает трудности
30.01.2026 в 12:43
Отмены магистратуры и балакавриата пока не будет
30.01.2026 в 12:32
Огромную партию наркотиков в Бурятию доставили под видом почтовых марок
30.01.2026 в 12:30
В Бурятии утренние радости подорожали на 50%
30.01.2026 в 12:26
Вор в Улан-Удэ украл одежду незаметно сняв с них защиту
30.01.2026 в 11:53
Сбытом наркоты в Бурятии занимались 22 ОПГ
30.01.2026 в 11:41
«Мне говорили: «Зачем он тебе нужен»
30.01.2026 в 11:38
Эксперт: Соглашения с Россией в начале 20-го века заложили основу суверенитета Монголии
30.01.2026 в 11:15
В Улан-Удэ отменили обучение для школьников второй смены
30.01.2026 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Аэропорт Улан-Батора испытывает трудности
Воздушная гавань не справляется с возросшим пассажиропотоком
30.01.2026 в 12:43
Отмены магистратуры и балакавриата пока не будет
С 1 сентября стартует эксперимент по их замене лишь в ряде вузов
30.01.2026 в 12:32
Огромную партию наркотиков в Бурятию доставили под видом почтовых марок
ЛСД замаскировали под канцтовары
30.01.2026 в 12:30
Вор в Улан-Удэ украл одежду незаметно сняв с них защиту
Брюки магазину вернуть не удалось
30.01.2026 в 11:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru