В Бурятии утренние радости подорожали на 50%

Потребители лицом к лицу столкнулись с подорожанием растворимого кофе: его стоимость в магазинах увеличилась с декабря практически на 50%. Одной из ключевых причин взлета цен эксперты называют повышение НДС.На сегодняшний день пакет сублимированного растворимого кофе Nescafe Gold (75 грамм) продается в местных магазинах за 350 рублей, что в пересчете на килограмм составляет 4 666 рублей. Для сравнения, килограмм более качественного зернового кофе в этих же магазинах стоит около 1 500 рублей, а на маркетплейсах еще дешевле. Столь значительный разброс стоимости объясняется рядом факторов: разная фасовка, более сложная и затратная технология производства гранулированного растворимого кофе, а также печальная экономическая закономерность - наименее обеспеченные потребители зачастую вынуждены платить больше.- С 1 января 2026 года в Бурятии растворимый кофе резко подорожал: по моим подсчетам - на треть, а в некоторых случаях цены выросли почти вдвое. На мой взгляд, это связано с несколькими факторами. Первое – конечно же, рост налогооблагаемой базы для многих магазинов и переход с упрощенной системы налогообложения на обычную с уплатой НДС. Также выросли мировые цены на кофе, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - И еще один фактор – это повышение в начале года «с запасом», так часто происходит в региональной торговле, когда ценники переписываются как бы на год вперед. Это обычно около 10 - 15%, но раз подняли налоги, цены сейчас задрали на больший уровень. Насколько их жадность имеет пределы…Сегодня в местных интернет-сообществах активно обсуждают то, что стоимость бодрящего напитка, скорее всего, вырастет в улан-удэнских кофейнях. Дело в том, что стабильность цен на сырье не отменяет рост и других затрат - от переработки и упаковки до логистики.Эксперты отмечают, что себестоимость зерна для приготовления кофе составляет всего 10 - 20% от цены напитка, то есть примерно 20 - 50 рублей. Остальные же расходы связаны с производственными издержками и наценками: использование бумажных стаканчиков, аренда помещения, оплата труда сотрудников, электроэнергия, молочные продукты и многое-многое прочее.Инесса, совладелец известной улан-удэнской кофейни, рассказала, что «повышение цен на обжаренный кофе пока не планируется, поставщики о повышении цен не говорят». При этом отмечает, что значительную роль в росте издержек кофеен играет подорожание пастеризованного молока и сливок.- Мы закупаем молоко у проверенного поставщика, только его продукция дает хорошую молочную пенку, но у него цены очень сильно выросли, и в чашке латте сегодня стоимость молока доходит до 40 рублей, - делится информацией Инесса.По предположениям экспертов, общий рынок кофе в нашей республике сохранится, но окажется вынужден пережить серьезную трансформацию. Основной рост придется на экономичные и удобные форматы, такие как «кофе с собой» и автоматы самообслуживания. В то же время классические кофейни, сталкиваясь с проблемами рентабельности, будут постепенно терять долю рынка. Спрос, вероятнее всего, сместится в сторону более доступных вариантов, а также домашнего потребления.