Отмены магистратуры и балакавриата пока не будет

Сообщение депутата Госдумы Ксении Горячевой о переходе российского высшего образования на новый формат вызвало широкий общественный резонанс. Изначально предполагалось, что с осени этого года исчезнут привычные квалификации бакалавра и магистра, уступив место базовому образованию длиной четыре-шесть лет и специализированной подготовке продолжительностью один-три года. Однако, как сообщает BFM.RU, позже сама Горячева опровергла эти заявления, объяснив, что речь идет только о тестировании модели в нескольких вузах, и широкого внедрения новой системы не планируется сразу с начала учебного года.«Отставить панику! С 1 сентября масштабного перехода не будет!» — пояснила депутат в Телеграм-канале, добавив, что иногда журналисты неправильно понимают ее комментарии. Позже Горячева успокоила аудиторию, подчеркнув, что никакой срочной реформы ожидать не стоит. Она иронично отметила: «Какое бодрое утро у всех получилось. Сразу работа закипела».Тестирование новой системы пройдет в рамках пилотного проекта с участием 11 российских ведущих вузов: Дальневосточный федеральный университет, МГТУ им. Баумана, МФТИ, РНИМУ им. Пирогова и другие. Эти учебные заведения начнут испытания осенью 2026 года, сохраняя традиционные программы для основной части студентов. Обсуждение реформы началось после выхода России из Болонской системы в 2022 году, а в 2023 году были одобрены первые пилоты в ряде университетов, таких как МГУПИ и СПГГУ.Пилотный проект предполагает экспериментальную проверку новой модели в нескольких вузах. Это позволит оценить её эффективность и возможность дальнейшего масштабирования. Вузам предстоит протестировать новую систему, чтобы определить ее достоинства и недостатки перед возможным расширением.