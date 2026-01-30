Искусственный интеллект вызвал подорожание смартфонов

— Процесс начался еще в декабре 2025 года, все новые партии устройств для российского рынка идут по увеличенным закупочным ценам. Это касается всего модельного ряда. Процент повышения пока мы не комментируем, — подтвердил представитель одного из китайских производителей смартфонов.





Производители смартфонов уведомили российских ритейлеров о повышении цен на их продукцию на 10–30%. Гаджеты, закупленные по новым ценам, поступят в магазины РФ в марте-апреле, сообщили «Известиям» представители ритейлеров и дистрибьюторов электроники.Участники рынка объясняют рост цен дефицитом чипов памяти, которые сейчас широко используются ИИ-сервисами по всему миру. Производственные мощности заняты заказами на компоненты для нейросетевого оборудования, а выпуск микросхем для обычной электроники сокращается. Производители смартфонов из Китая разослали российским партнерам сообщения о повышении цен с февраля, - сообщили два источника, близких к одному из ритейлеров и дистрибьюторам.— Участники рынка уже получили обновленные прайс-листы с увеличенными закупками. Самые заметные изменения прогнозируются в среднем и дорогом сегментах, а также на моделях с расширенным объемом оперативной и встроенной памяти, — отметил один из собеседников редакции.По его словам, смартфоны по новым ценам появятся в продаже уже в марте-апреле 2026 года — в зависимости от бренда, линейки и объема памяти, стоимость возрастет на 15–30%.Партнеры действительно планируют рост цен на 20–30%, у каждого производителя свои показатели, подтвердил источник, близкий к другой розничной сети. Основная причина — удорожание компонентов памяти. Наибольший рост стоимости ожидается в дешевом сегменте, где доля памяти в стоимости смартфона выше, отметил он.Рост цен в первую очередь связан с подорожанием оперативной (RAM) и постоянной (ROM) памяти из-за высокого спроса со стороны быстро развивающегося рынка ИИ-решений и сервисов.