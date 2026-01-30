Общество 30.01.2026 в 17:23

Искусственный интеллект вызвал подорожание смартфонов

В Бурятии цены на новые устройства с февраля снова вырастут
A- A+
Текст: Иван Иванов
Искусственный интеллект вызвал подорожание смартфонов
Фото: freepik.com
Производители смартфонов уведомили российских ритейлеров о повышении цен на их продукцию на 10–30%. Гаджеты, закупленные по новым ценам, поступят в магазины РФ в марте-апреле, сообщили «Известиям» представители ритейлеров и дистрибьюторов электроники. 

Участники рынка объясняют рост цен дефицитом чипов памяти, которые сейчас широко используются ИИ-сервисами по всему миру. Производственные мощности заняты заказами на компоненты для нейросетевого оборудования, а выпуск микросхем для обычной электроники сокращается. Производители смартфонов из Китая разослали российским партнерам сообщения о повышении цен с февраля, - сообщили два источника, близких к одному из ритейлеров и дистрибьюторам.

— Участники рынка уже получили обновленные прайс-листы с увеличенными закупками. Самые заметные изменения прогнозируются в среднем и дорогом сегментах, а также на моделях с расширенным объемом оперативной и встроенной памяти, — отметил один из собеседников редакции.

По его словам, смартфоны по новым ценам появятся в продаже уже в марте-апреле 2026 года — в зависимости от бренда, линейки и объема памяти, стоимость возрастет на 15–30%.

Партнеры действительно планируют рост цен на 20–30%, у каждого производителя свои показатели, подтвердил источник, близкий к другой розничной сети. Основная причина — удорожание компонентов памяти. Наибольший рост стоимости ожидается в дешевом сегменте, где доля памяти в стоимости смартфона выше, отметил он.

— Процесс начался еще в декабре 2025 года, все новые партии устройств для российского рынка идут по увеличенным закупочным ценам. Это касается всего модельного ряда. Процент повышения пока мы не комментируем, — подтвердил представитель одного из китайских производителей смартфонов.

Рост цен в первую очередь связан с подорожанием оперативной (RAM) и постоянной (ROM) памяти из-за высокого спроса со стороны быстро развивающегося рынка ИИ-решений и сервисов.

Теги
смартфон

Все новости

Иркутский авиазавод продал штурмовики в Африку
30.01.2026 в 18:01
«Ростелеком» и Бурятский институт инфокоммуникации СибГУТИ договорились о сотрудничестве
30.01.2026 в 17:53
Житель Бурятии чуть не убил двух человек из-за алиментов
30.01.2026 в 17:41
Искусственный интеллект вызвал подорожание смартфонов
30.01.2026 в 17:23
В Бурятии сельский глава нагрел руки на благоустройстве сквера
30.01.2026 в 17:07
В Бурятии пресекли деятельность вымогателей, терроризировавших военнослужащих СВО
30.01.2026 в 15:54
Глава Минсельхоза Бурятии лишился первого зама
30.01.2026 в 15:52
Житель Улан-Удэ получил почти 9 лет за поножовщину у бара
30.01.2026 в 15:29
В Улан-Удэ произошло лобовое столкновение
30.01.2026 в 15:26
В Бурятии пройдет перепись воробьев
30.01.2026 в 14:40
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Иркутский авиазавод продал штурмовики в Африку
В условиях санкций завод наращивает поставку Як-130 в дружественные страны
30.01.2026 в 18:01
В Бурятии пресекли деятельность вымогателей, терроризировавших военнослужащих СВО
Один фигурант получил срок, второй пропал без вести в зоне проведения спецоперации после заключения контракта с Минобороны РФ
30.01.2026 в 15:54
В Бурятии пройдет перепись воробьев
Жителей региона призывают помочь природе
30.01.2026 в 14:40
У жительницы Бурятии не выгорело дело с парикмахерской
Теперь прокуратура заставляет женщину вернуть деньги
30.01.2026 в 14:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru