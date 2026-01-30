Общество 30.01.2026 в 18:01

Иркутский авиазавод продал штурмовики в Африку

В условиях санкций завод наращивает поставку Як-130 в дружественные страны
A- A+
Текст: Иван Иванов
Иркутский авиазавод продал штурмовики в Африку
Фото: ТК "Крылья войны"
Военно-воздушные силы Эфиопии стали новым владельцем учебно-боевых самолетов Як-130, производимых на Иркутском авиационном заводе. Машина «засветилась» на авиашоу, посвященному 90-летию ВВС Эфиопии, сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на портал «Первый технический».

Эфиопия стала восьмым зарубежным обладателем иркутских самолетов Як-130 после Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и Ирана. Как сообщили в Telegram-канале «Крылья войны», публичное появление Як-130 зафиксировано 23 января. На демонстрируемых машинах заметны бортовые номера 2301, 2302, 2303 и 2306, что косвенно свидетельствует о поставке шести единиц. Дополнительное подтверждение — видео, опубликованное премьер-министром Абией Ахмедом: самолёт с номером 2305 летал в строю с тремя другими над озером Кока, южнее базы Бишофту, — уточняется в сообщении.

Як-130 выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России, позволяя обучать пилотов современных боевых самолетов. Он входит в учебно-тренировочный комплекс с системой объективного контроля, учебными компьютерными классами, тренажерами пилотажа и специализацией.

Прототип модернизированного «сто тридцатого» впервые показали на выставке «Армия-2024». Он разработан как продвинутый самолет для обучения военных летчиков и способен выполнять боевые задачи в конфликтах низкой интенсивности. На экспорт его позиционируют как легкий штурмовик.


Все новости

Иркутский авиазавод продал штурмовики в Африку
30.01.2026 в 18:01
«Ростелеком» и Бурятский институт инфокоммуникации СибГУТИ договорились о сотрудничестве
30.01.2026 в 17:53
Житель Бурятии чуть не убил двух человек из-за алиментов
30.01.2026 в 17:41
Искусственный интеллект вызвал подорожание смартфонов
30.01.2026 в 17:23
В Бурятии сельский глава нагрел руки на благоустройстве сквера
30.01.2026 в 17:07
В Бурятии пресекли деятельность вымогателей, терроризировавших военнослужащих СВО
30.01.2026 в 15:54
Глава Минсельхоза Бурятии лишился первого зама
30.01.2026 в 15:52
Житель Улан-Удэ получил почти 9 лет за поножовщину у бара
30.01.2026 в 15:29
В Улан-Удэ произошло лобовое столкновение
30.01.2026 в 15:26
В Бурятии пройдет перепись воробьев
30.01.2026 в 14:40
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Искусственный интеллект вызвал подорожание смартфонов
В Бурятии цены на новые устройства с февраля снова вырастут
30.01.2026 в 17:23
В Бурятии пресекли деятельность вымогателей, терроризировавших военнослужащих СВО
Один фигурант получил срок, второй пропал без вести в зоне проведения спецоперации после заключения контракта с Минобороны РФ
30.01.2026 в 15:54
В Бурятии пройдет перепись воробьев
Жителей региона призывают помочь природе
30.01.2026 в 14:40
У жительницы Бурятии не выгорело дело с парикмахерской
Теперь прокуратура заставляет женщину вернуть деньги
30.01.2026 в 14:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru