Общество 30.01.2026 в 18:01
Иркутский авиазавод продал штурмовики в Африку
В условиях санкций завод наращивает поставку Як-130 в дружественные страны
Текст: Иван Иванов
Военно-воздушные силы Эфиопии стали новым владельцем учебно-боевых самолетов Як-130, производимых на Иркутском авиационном заводе. Машина «засветилась» на авиашоу, посвященному 90-летию ВВС Эфиопии, сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на портал «Первый технический».
Эфиопия стала восьмым зарубежным обладателем иркутских самолетов Як-130 после Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и Ирана. Как сообщили в Telegram-канале «Крылья войны», публичное появление Як-130 зафиксировано 23 января. На демонстрируемых машинах заметны бортовые номера 2301, 2302, 2303 и 2306, что косвенно свидетельствует о поставке шести единиц. Дополнительное подтверждение — видео, опубликованное премьер-министром Абией Ахмедом: самолёт с номером 2305 летал в строю с тремя другими над озером Кока, южнее базы Бишофту, — уточняется в сообщении.
Як-130 выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России, позволяя обучать пилотов современных боевых самолетов. Он входит в учебно-тренировочный комплекс с системой объективного контроля, учебными компьютерными классами, тренажерами пилотажа и специализацией.
Прототип модернизированного «сто тридцатого» впервые показали на выставке «Армия-2024». Он разработан как продвинутый самолет для обучения военных летчиков и способен выполнять боевые задачи в конфликтах низкой интенсивности. На экспорт его позиционируют как легкий штурмовик.
Эфиопия стала восьмым зарубежным обладателем иркутских самолетов Як-130 после Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и Ирана. Как сообщили в Telegram-канале «Крылья войны», публичное появление Як-130 зафиксировано 23 января. На демонстрируемых машинах заметны бортовые номера 2301, 2302, 2303 и 2306, что косвенно свидетельствует о поставке шести единиц. Дополнительное подтверждение — видео, опубликованное премьер-министром Абией Ахмедом: самолёт с номером 2305 летал в строю с тремя другими над озером Кока, южнее базы Бишофту, — уточняется в сообщении.
Як-130 выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России, позволяя обучать пилотов современных боевых самолетов. Он входит в учебно-тренировочный комплекс с системой объективного контроля, учебными компьютерными классами, тренажерами пилотажа и специализацией.
Прототип модернизированного «сто тридцатого» впервые показали на выставке «Армия-2024». Он разработан как продвинутый самолет для обучения военных летчиков и способен выполнять боевые задачи в конфликтах низкой интенсивности. На экспорт его позиционируют как легкий штурмовик.