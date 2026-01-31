В Бурятии с 1 февраля ужесточат условия семейной ипотеки

С 1 февраля 2026 года условия программы «Семейная ипотека» становятся более строгими. Банки, в том числе крупнейшие, такие как Сбер и ВТБ, вводят новые требования к регистрации и составу заемщиков.Как сообщает портал «Домклик», теперь обязательно должно совпадать место регистрации ребенка (детей) с адресом регистрации родителя-заемщика или созаемщика, чтобы семья могла воспользоваться программой по ставке 6% годовых. Также оба супруга должны выступать созаемщиками по одному кредиту, за исключением случаев, когда один из супругов — иностранец. Для подтверждения права на льготу потребуется предоставлять СНИЛС ребенка, что раньше не было обязательно.Кроме того, действует правило «один кредит в одни руки»: семья сможет оформить только один ипотечный кредит по льготной ставке. Вторую ипотеку можно взять только после рождения следующего ребенка и при условии, что первый кредит полностью погашен.Эти ограничения вводятся Минфином для предотвращения спекуляций, когда льготные кредиты оформлялись на разных членов семьи или на детей, проживающих отдельно.