Общество 31.01.2026 в 15:57
В Бурятии с 1 февраля ужесточат условия семейной ипотеки
Родители и дети теперь должны иметь прописку по одному адресу
Текст: Иван Иванов
С 1 февраля 2026 года условия программы «Семейная ипотека» становятся более строгими. Банки, в том числе крупнейшие, такие как Сбер и ВТБ, вводят новые требования к регистрации и составу заемщиков.
Как сообщает портал «Домклик», теперь обязательно должно совпадать место регистрации ребенка (детей) с адресом регистрации родителя-заемщика или созаемщика, чтобы семья могла воспользоваться программой по ставке 6% годовых. Также оба супруга должны выступать созаемщиками по одному кредиту, за исключением случаев, когда один из супругов — иностранец. Для подтверждения права на льготу потребуется предоставлять СНИЛС ребенка, что раньше не было обязательно.
Кроме того, действует правило «один кредит в одни руки»: семья сможет оформить только один ипотечный кредит по льготной ставке. Вторую ипотеку можно взять только после рождения следующего ребенка и при условии, что первый кредит полностью погашен.
Эти ограничения вводятся Минфином для предотвращения спекуляций, когда льготные кредиты оформлялись на разных членов семьи или на детей, проживающих отдельно.
