В столице Монголии пройдет обязательная уборка общественных мест перед Лунным Новым годом

Все предприятия и организации монгольской столицы проведут масштабную уборку общественных территорий с 10 по 15 февраля накануне Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Улан-Батора.«Призываем горожан по традиции встретить Лунный Новый год без мусора и объявляем об организации масштабной генеральной уборки общественных мест столицы с 10 по 15 февраля 2026 года. В этот период все организации и предприятия города должны очистить от мусора территории в радиусе 50 метров от своих зданий, улучшить внешний вид ограждений, фасадов и вывесок», – обратилась администрация города к жителям.По ее информации, всего в 2026 году пройдет восемь подобных крупных общественных акций по уборке мусора, приуроченных к национальным и государственным праздникам. Мэрия Улан-Батора напомнила, что предприятия, не принявшие участие в этих субботниках, будут привлечены к штрафам.Ранее правительство Монголии объявило нерабочими праздничными днями период с 17 по 22 февраля 2026 года по случаю Лунного Нового года. Он по-монгольски называется Цаган сар (Белый месяц) и делится на 3 основные фазы: канун, первый день года и остальные дни праздника. Подготовка к нему предполагает обязательное избавление от мусора и старых вещей.