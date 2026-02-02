Общество 02.02.2026 в 11:32

Забайкальский край вырвался в «лидеры» по заболеваемости раком

Одной из причин роста числа больных стало плохое состояние экологии
A- A+
Текст: Иван Иванов
Забайкальский край вырвался в «лидеры» по заболеваемости раком
Фото: freepik.com

Забайкальский край обогнал общероссийские показатели по заболеваемости раком органов дыхания. Данные свидетельствуют о тревожной тенденции роста злокачественных опухолей дыхательной системы на фоне отсутствия анализа экологических факторов властями. Несмотря на закрытие данных по онкозаболеваемости, порталу ZAB.Ru удалось найти их и опубликовать. В 2024 году в регионе зарегистрировано около 4000 новых случаев рака. Общий показатель заболеваемости составил 401 случай на 100 тысяч жителей — чуть ниже по России (461,1) и Дальневосточному округу (447,4), но с ростом по сравнению с прошлым годом в крае (393,6). Особенно тревожно выглядит ситуация с раком лёгких, бронхов и трахеи: заболеваемость достигла 44 случаев на 100 тысяч — на 7% больше среднероссийского уровня (40,9). Рак дыхательной системы занимает второе место среди онкологических заболеваний региона (11,1%).

Несмотря на рост количества больных, показатели раннего обнаружения остаются неудовлетворительными. Только 60,8% опухолей диагностируют на I-II стадии — примерно на уровне среднего по РФ (60,5%). Для рака органов дыхания ситуация хуже: лишь 30,8% выявляются в начальной стадии. Хотя это немного выше российского показателя (28,7%), абсолютные цифры остаются низкими — почти 70% пациентов узнают о диагнозе, когда болезнь запущена. Официальные представители Минздрава региона заявили, что в крае отсутствуют данные о связи онкологических заболеваний с качеством воздуха, поскольку такие связи требуют научных исследований. Это свидетельствует о полном игнорировании экологических факторов, поскольку за последние годы никакие исследования по влиянию состояния воздуха на здоровье жителей не проводились.

Статистика показывает, что 54% заболевших — женщины, 46% — мужчины. Примерно 66,7% пациентов старше 60 лет, 32,5% — трудоспособного возраста, а 0,8% — дети до 19 лет. Заболеваемость среди женщин (407,6 на 100 тыс.) выше, чем у мужчин (387,5 на 100 тыс.), что отличается от мировых тенденций, где чаще болеют мужчины. В топ-5 локализаций рака входят рак молочной железы (12,3%), опухоли трахеи, бронхов и лёгких (11,1%), другие виды кожи (10,6%), рак ободочной кишки (5,5%) и желудка (4,0%). Особенно поражает, что уровень рака лёгких в Забайкалье (11,1%) значительно превышает средний российский показатель за 2023 год (8,7%).

Интересен парадокс – уровень заболеваемости в Чите, крупнейшем городе региона, в 2024 году составил 353 случая на 100 тысяч — на 12% ниже среднекраевого уровня. Столичный показатель кажется необычным, учитывая высокую плотность населения и концентрацию предприятий в городе. Власти перечислили меры по раннему выявлению рака: обучение медперсонала, симуляционные циклы, проведение тестов на онконастороженность при аттестации, создание врачебных комиссий по запущенным случаям. Однако в документе отсутствует информация о профилактике, связанной с улучшением экологической ситуации, контрмер по мониторингу воздуха или снижению канцерогенов. Минздрав Забайкалья не предоставил порталу официальной статистики по смертности от онкологических заболеваний, ссылаясь на письмо Росстата о приостановке публикации данных. Это мешает сформировать полную картину ситуации с онкологией в регионе.

Теги
рак онкология забайкалье

Все новости

В Улан-Удэ в 30 раз уменьшилась площадь лесных пожаров
02.02.2026 в 11:54
На заработке в интернете улан-удэнка потеряла свыше 350 тысяч рублей
02.02.2026 в 11:34
Забайкальский край вырвался в «лидеры» по заболеваемости раком
02.02.2026 в 11:32
Суд признал законным расторжение контракта со строителями моста в Улан-Удэ
02.02.2026 в 11:29
В центре Улан-Удэ на пожаре обнаружили тело мужчины
02.02.2026 в 11:21
Бурятия вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм по итогам 2025 года
02.02.2026 в 11:04
В столице Монголии пройдет обязательная уборка общественных мест перед Лунным Новым годом
02.02.2026 в 10:59
В районе Бурятии 16-летняя девушка погибла в ДТП с грузовиком
02.02.2026 в 10:48
В Народном Хурале Бурятии обсудили сбои в электроснабжении
02.02.2026 в 10:43
В Улан-Удэ 6-летний ребенок попал в аварию
02.02.2026 в 10:38
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ в 30 раз уменьшилась площадь лесных пожаров
В столице подвели итоги работы за 2025 год
02.02.2026 в 11:54
На заработке в интернете улан-удэнка потеряла свыше 350 тысяч рублей
Женщина поддалась уговорам мошенницы
02.02.2026 в 11:34
В столице Монголии пройдет обязательная уборка общественных мест перед Лунным Новым годом
Предприятия, не принявшие участие в субботнике, оштрафуют
02.02.2026 в 10:59
В Народном Хурале Бурятии обсудили сбои в электроснабжении
В республике заметно выросло число жалоб на отключения электроэнергии
02.02.2026 в 10:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru