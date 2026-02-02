Забайкальский край вырвался в «лидеры» по заболеваемости раком

Забайкальский край обогнал общероссийские показатели по заболеваемости раком органов дыхания. Данные свидетельствуют о тревожной тенденции роста злокачественных опухолей дыхательной системы на фоне отсутствия анализа экологических факторов властями. Несмотря на закрытие данных по онкозаболеваемости, порталу ZAB.Ru удалось найти их и опубликовать. В 2024 году в регионе зарегистрировано около 4000 новых случаев рака. Общий показатель заболеваемости составил 401 случай на 100 тысяч жителей — чуть ниже по России (461,1) и Дальневосточному округу (447,4), но с ростом по сравнению с прошлым годом в крае (393,6). Особенно тревожно выглядит ситуация с раком лёгких, бронхов и трахеи: заболеваемость достигла 44 случаев на 100 тысяч — на 7% больше среднероссийского уровня (40,9). Рак дыхательной системы занимает второе место среди онкологических заболеваний региона (11,1%).

Несмотря на рост количества больных, показатели раннего обнаружения остаются неудовлетворительными. Только 60,8% опухолей диагностируют на I-II стадии — примерно на уровне среднего по РФ (60,5%). Для рака органов дыхания ситуация хуже: лишь 30,8% выявляются в начальной стадии. Хотя это немного выше российского показателя (28,7%), абсолютные цифры остаются низкими — почти 70% пациентов узнают о диагнозе, когда болезнь запущена. Официальные представители Минздрава региона заявили, что в крае отсутствуют данные о связи онкологических заболеваний с качеством воздуха, поскольку такие связи требуют научных исследований. Это свидетельствует о полном игнорировании экологических факторов, поскольку за последние годы никакие исследования по влиянию состояния воздуха на здоровье жителей не проводились.

Статистика показывает, что 54% заболевших — женщины, 46% — мужчины. Примерно 66,7% пациентов старше 60 лет, 32,5% — трудоспособного возраста, а 0,8% — дети до 19 лет. Заболеваемость среди женщин (407,6 на 100 тыс.) выше, чем у мужчин (387,5 на 100 тыс.), что отличается от мировых тенденций, где чаще болеют мужчины. В топ-5 локализаций рака входят рак молочной железы (12,3%), опухоли трахеи, бронхов и лёгких (11,1%), другие виды кожи (10,6%), рак ободочной кишки (5,5%) и желудка (4,0%). Особенно поражает, что уровень рака лёгких в Забайкалье (11,1%) значительно превышает средний российский показатель за 2023 год (8,7%).

Интересен парадокс – уровень заболеваемости в Чите, крупнейшем городе региона, в 2024 году составил 353 случая на 100 тысяч — на 12% ниже среднекраевого уровня. Столичный показатель кажется необычным, учитывая высокую плотность населения и концентрацию предприятий в городе. Власти перечислили меры по раннему выявлению рака: обучение медперсонала, симуляционные циклы, проведение тестов на онконастороженность при аттестации, создание врачебных комиссий по запущенным случаям. Однако в документе отсутствует информация о профилактике, связанной с улучшением экологической ситуации, контрмер по мониторингу воздуха или снижению канцерогенов. Минздрав Забайкалья не предоставил порталу официальной статистики по смертности от онкологических заболеваний, ссылаясь на письмо Росстата о приостановке публикации данных. Это мешает сформировать полную картину ситуации с онкологией в регионе.