Майнингу в Бурятии прописали уголовное дело

Игорю Рунцу, основателю майнинговой компании Bitriver, предъявлено обвинение в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налоговых обязательств. Об этом сообщают представители правоохранительных органов.

По данным ТАСС, Рунц обвиняется в соответствии с частью 11 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за сокрытие денежных средств или имущества организации, через которые должно было производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. В суде Замоскворечья Москвы уточнили, что обвиняемый был отправлен под домашний арест. Подробности обвинения не раскрываются.

Сообщается, что мощности компании Bitriver развернуты как в Иркутской области, так и в Бурятии (ЦОД в Мухоршибирском районе), где они обеспечивают крупные майнинговые фермы. По информации из открытых источников, выручка Bitriver в 2024 году превысила 10 миллиардов рублей. Согласно данным от Bloomberg, состояние самого Игоря Рунца на сентябрь 2024 года оценивается примерно в 230 миллионов долларов.