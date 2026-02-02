Бурятию снова завалит снегом

Синоптики рассказали о погоде в Бурятии на ближайшие три дня. Согласно их данным с 3 по 5 февраля по республике ожидаются небольшие, но все же снегопады, а также порывистый ветер.

Завтра, 3 февраля, в районах республики будет облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, слабые метели и заносы. Температура ночью -19…-24°, местами -28…-33°, по северной половине при прояснении -34…-39°. Днем -12…-17°, местами -21…-26°.

4 февраля по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, слабые метели, заносы. Температура ночью -22…-27°, местами -32…-37°, по северу до -43°. Днем -15…-20°, местами -25…-30°.

5 февраля, в четверг, по республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -31…-36°, местами -23…-28°, по северу до -41…-46° Днем -21…-26°, местами -14…-19°, по крайнему северу -30…-35°.

В Улан-Удэ завтра ночью, 3 февраля, ожидается небольшой снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22°, днем -15…-17°.

Фото: freepik