Глава Бурятии поручил всерьез заняться орошением

Глава Бурятии провел совещание с главами районов по вопросам развития мелиорации. В его ходе Алексей Цыденов отметил, что одной из задач, которая стоит перед республикой - предотвратить убытки аграриев от засухи. Для этого необходимо активное внедрение мелиорации, что позволит обеспечить получение гарантированных урожаев. Ведь ведущие хозяйства, использующие орошение, собирают урожай картофеля и овощей в два-три раза выше, чем в среднем по республике.В связи с этим Алексей Цыденов поручил проработать вопрос о передаче в собственность республики мелиорированных земель, находящиеся в федеральном ведении. По участкам, находящимся в частной собственности, необходимо провести работу по установлению владельцев и рассмотреть возможность их передачи на уровень республики.«Если земля обрабатывается, но не оформлена, следует не запрещать её использование, а работать над легализацией. Когда земля в работе - это уже хорошо» - подчеркнул Алексей Цыденов.При проведении ревизии будет установлена фактическая используемая площадь земли. После инвентаризации будет составлена и опубликована открытая карта мелиорируемых земель, а свободные участки выставят на продажу или в аренду.На сегодня республика обладает самой низкой в Сибирском и Дальневосточном округах естественной влагообеспеченностью и плодородием почв. Исторически это компенсировалось крупнейшей сетью оросительных систем площадью 177 тысячи гектаров. Однако, сейчас из 671 системы только 108 находятся в рабочем состоянии, а договоры на воду заключены только на 1,1 тысячи гектаров.Аграрии, которые планируют заниматься мелиорацией, могут получить субсидию на возмещение 50% от понесенных затрат на проведение этих мероприятий. Всего с 2017 года в республике было реконструировано 6 оросительных систем на сумму 508 млн рублей, еще на 28 объектах проведены ремонтные работы. В результате 14 оросительных систем и 14 оросительных гидротехнических сооружений приведены в нормативное состояние.