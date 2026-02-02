Общество 02.02.2026 в 17:31

Глава Бурятии поручил всерьез заняться орошением

Некогда гигантская система мелиорации в республике пришла в упадок
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии поручил всерьез заняться орошением
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии провел совещание с главами районов по вопросам развития мелиорации. В его ходе Алексей Цыденов отметил, что одной из задач, которая стоит перед республикой - предотвратить убытки аграриев от засухи. Для этого необходимо активное внедрение мелиорации, что позволит обеспечить получение гарантированных урожаев. Ведь ведущие хозяйства, использующие орошение, собирают урожай картофеля и овощей в два-три раза выше, чем в среднем по республике.

В связи с этим Алексей Цыденов поручил проработать вопрос о передаче в собственность республики мелиорированных земель, находящиеся в федеральном ведении. По участкам, находящимся в частной собственности, необходимо провести работу по установлению владельцев и рассмотреть возможность их передачи на уровень республики.

«Если земля обрабатывается, но не оформлена, следует не запрещать её использование, а работать над легализацией. Когда земля в работе - это уже хорошо» - подчеркнул Алексей Цыденов.

При проведении ревизии будет установлена фактическая используемая площадь земли. После инвентаризации будет составлена и опубликована открытая карта мелиорируемых земель, а свободные участки выставят на продажу или в аренду.

На сегодня республика обладает самой низкой в Сибирском и Дальневосточном округах естественной влагообеспеченностью и плодородием почв. Исторически это компенсировалось крупнейшей сетью оросительных систем площадью 177 тысячи гектаров. Однако, сейчас из 671 системы только 108 находятся в рабочем состоянии, а договоры на воду заключены только на 1,1 тысячи гектаров.

Аграрии, которые планируют заниматься мелиорацией, могут получить субсидию на возмещение 50% от понесенных затрат на проведение этих мероприятий. Всего с 2017 года в республике было реконструировано 6 оросительных систем на сумму 508 млн рублей, еще на 28 объектах проведены ремонтные работы. В результате 14 оросительных систем и 14 оросительных гидротехнических сооружений приведены в нормативное состояние.

Теги
сельское хозяйство мелиорация

Все новости

Глава Бурятии поручил всерьез заняться орошением
02.02.2026 в 17:31
В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 500 граммов
02.02.2026 в 16:44
В Улан-Удэ беременная многодетная мать снова попалась на пьяном вождении
02.02.2026 в 16:12
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
02.02.2026 в 15:56
В Бурятии разоблачили угольного махинатора
02.02.2026 в 15:20
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
02.02.2026 в 14:56
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
02.02.2026 в 14:56
Жители Улан-Удэ доконали «Водоканал»
02.02.2026 в 14:54
ВСЖД за год перечислила в бюджет Бурятии 4,8 млрд рублей
02.02.2026 в 14:33
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
02.02.2026 в 14:27
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 500 граммов
Он появился на свет 1 февраля
02.02.2026 в 16:44
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
Восьмиквартирный дом построили в Петропавловке
02.02.2026 в 15:56
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
Фирма оплошала далеко не впервые
02.02.2026 в 14:56
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
Коммунальная авария случилась в Татаурово
02.02.2026 в 14:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru