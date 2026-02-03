Общество 03.02.2026 в 10:41

Костолом из Бурятии завоевал «серебро» на международном турнире в Маньчжурии

Всего было 186 участников
Текст: Карина Перова
Фото: Ока-инфо.24/7

В Китае, в Маньчжурии, 31 января состоялся международный турнир по разбиванию хребтовой кости. Состязания собрали 186 участников из трех стран.

Бурятию представлял костолом из Окинского района Аламжи Габанов. Юноша завоевал «серебро». Примечательно, что он вернулся после трехлетнего перерыва.

«Кости на этом турнире не сортировались по кругам. Сразу шли крепкие кости!», - отметили в ТГ-канале «Ока-инфо.24/7».

03.02.2026 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

